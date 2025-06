Saiba onde buscar atendimento de saúde durante o Festival de Parintins

Quem for curtir o 58º Festival de Parintins, nos dias 27, 28 e 29 de junho, vai contar com uma estrutura especial de saúde montada pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM). A expectativa é de que mais de 120 mil pessoas visitem a ilha durante os três dias de festa.

A operação conta com mais de 1,6 mil profissionais de saúde entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e equipe de apoio. A SES-AM enviou 113 profissionais exclusivamente para reforçar os serviços locais, além de 780 caixas de medicamentos e insumos.

Atendimento no Bumbódromo e hospitais

A estrutura de saúde no Festival de Parintins inclui dois postos médicos dentro do Bumbódromo, um no lado azul e outro no vermelho, com leitos clínicos e insumos para estabilização de pacientes. Uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) também está disponível no local, funcionando das 7h às 3h da madrugada.

Os casos de urgência e emergência são atendidos nos hospitais Jofre Cohen, no bairro Santa Clara, e Padre Colombo, no bairro José Esteves. Ambas as unidades funcionam 24 horas e receberam reforços estruturais, como novos leitos de UTI, tomografia e presença de especialistas.

Barco hospital é novidade este ano

Uma das grandes novidades é o Barco Hospital São João XXIII, ancorado próximo ao Hospital Jofre Cohen. Em parceria com a Associação Lar São Francisco de Assis, a unidade fluvial oferece atendimentos em pediatria, dermatologia, ginecologia, obstetrícia, oftalmologia e odontologia, das 7h às 17h.

O barco conta com leitos para internação, centro cirúrgico, equipamentos de videocirurgia e ambulâncias para remoções. O atendimento é feito mediante apresentação de documento com foto ou cartão do SUS.

UTI aérea e remoção terrestre

Para casos graves, a SES-AM disponibiliza o maior serviço de UTI aérea do Brasil. Aeronaves equipadas com Unidades de Terapia Intensiva farão remoções para Manaus. O Complexo Regulador da SES-AM monitora em tempo real os atendimentos e a situação das unidades hospitalares de Parintins.

Além disso, cinco ambulâncias estão operando durante o evento — duas do Corpo de Bombeiros e três da SES-AM — posicionadas em locais estratégicos como aeroporto, Turistódromo e Bumbódromo.

Leia mais:

Festival de Parintins terá transmissão ao vivo em Manaus

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱