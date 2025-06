Parintins se consolida como vitrine cultural e econômica do Amazonas

Governo investe em cultura, turismo e infraestrutura, com mais de R$ 100 milhões aplicados desde 2019.

Sob a liderança do governador Wilson Lima (União Brasil), o Festival de Parintins se consolida como uma das maiores vitrines culturais do Brasil. Desde 2019, a gestão estadual já destinou mais de R$ 100 milhões ao evento. Só em 2025, os bois Caprichoso e Garantido receberam R$ 10 milhões em apoio direto, com expectativa de movimentar mais de R$ 184 milhões na economia local e atrair cerca de 120 mil visitantes à Ilha Tupinambarana.

O impacto vai além da festa: trata-se de uma política pública integrada que fortalece o desenvolvimento econômico e social do município. Neste ano, o festival deve gerar mais de 29 mil empregos diretos e indiretos, beneficiando desde artesãos, tricicleiros e pequenos empreendedores até setores da hotelaria, gastronomia e transporte.

Festival se transforma em motor de desenvolvimento

Segundo Wilson Lima, o evento é uma vitrine da cultura popular e um ponto de partida para ações que transformam a vida dos parintinenses.

“Investir em Parintins é investir na alma do povo amazonense. Mas, sobretudo, pensar no futuro dessa cidade: com água tratada, iluminação moderna, emprego digno e segurança para quem vive aqui o ano todo, não só no Festival”, afirma o governador.

Desde o início de sua gestão, mais de R$ 30 milhões foram destinados diretamente aos bois-bumbás. O investimento anual cresceu: foi de R$ 8 milhões em 2024 para R$ 10 milhões em 2025. Além disso, iniciativas como o Circuito +Cultura, oficinas criativas, feiras e a criação da marca oficial do festival reforçam a valorização da identidade amazônica. Outro destaque é o Museu dos Bois, que contará com aporte de R$ 12 milhões.

Sustentabilidade e inclusão ganham espaço

Com o projeto “Recicla Galera”, torcedores e cooperativas promovem a coleta de resíduos recicláveis. A gestão estadual também reformou 150 triciclos e entregou 200 uniformes para trabalhadores que atuam durante o evento, garantindo mais dignidade e segurança no trabalho.

Obras estruturantes transformam Parintins

As ações estruturantes lideradas pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb) e pela UGPE, sob comando de Marcellus Campêlo (2º vice-presidente estadual do União Brasil), mostram que o legado do festival vai além da arena.

O destaque é o Prosai Parintins, que recebeu R$ 36,4 milhões em obras de abastecimento de água e esgotamento sanitário, gerando cerca de mil empregos e promovendo mais qualidade de vida à população urbana e ribeirinha.

Outros investimentos incluem:

Ilumina+ Amazonas : R$ 19,8 milhões e mais de 8 mil pontos de LED instalados;

: R$ 19,8 milhões e mais de 8 mil pontos de LED instalados; Asfalta Amazonas : R$ 9,9 milhões para beneficiar comunidades como Caburi e Mocambo;

: R$ 9,9 milhões para beneficiar comunidades como Caburi e Mocambo; Aeroporto Júlio Belém : R$ 2,4 milhões em revitalização;

: R$ 2,4 milhões em revitalização; Ginásio Elias Assayag: R$ 2,9 milhões em reformas.

“O Prosai e os demais investimentos estruturais traduzem o compromisso do governador com um desenvolvimento que respeita as pessoas e a cultura. São obras que transformam a cidade e geram dignidade para quem vive em Parintins o ano inteiro. Dessa forma, estamos construindo pontes entre tradição e desenvolvimento, entre cultura e dignidade”, reforça Marcellus Campêlo.

Segurança e saúde garantidas para o público

Mais de mil profissionais das forças de segurança estão mobilizados para garantir a ordem durante o evento. O efetivo inclui:

500 policiais militares;

80 servidores da Polícia Civil;

165 bombeiros militares;

112 profissionais da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).

A estrutura inclui câmeras com reconhecimento facial, Plataformas de Observação Elevada (POEs) e o sistema RecuperaFone.

Na área da saúde, equipes médicas, brigadistas e ambulâncias foram posicionadas em locais estratégicos. A SES-AM instalou dois postos de atendimento dentro do Bumbódromo — um na área azul e outro na vermelha. Em parceria com o Unicef, o governo também desenvolve ações de proteção a crianças e adolescentes durante o evento.

“O modelo de gestão adotado por Wilson Lima mostra que preservar o Festival de Parintins é muito mais do que promover um espetáculo. É impulsionar a economia, garantir cidadania e transformar a realidade de um povo por meio da cultura e da infraestrutura”, reforça Sérgio Litaiff, 3º vice-presidente do União-AM.

