Wilson Lima reúne mais de 10 mil pessoas em Parintins

A programação contou com carreata seguida de passeata pelas principais ruas do município

Manaus (AM) – Há 44 dias do primeiro turno das eleições, o candidato à reeleição pelo União Brasil, governador Wilson Lima, realizou seu primeiro ato de campanha no interior do Amazonas nesta sexta-feira, 19 de agosto. Parintins, a 369 quilômetros da capital, foi o município escolhido para receber o comício, que reuniu 10 mil pessoas.

A programação contou com carreata seguida de passeata pelas principais ruas do município. Ao falar com a população, Wilson destacou o trabalho realizado nas áreas da saúde, social e setor primário, com entregas que têm mudado a vida das pessoas.

“Eu estive aqui para fazer entregas importantes, para inaugurar o asfalto, para entregar a alta complexidade, é a primeira vez que isso acontece no interior do estado. Eles prometeram e nunca cumpriram. Eu vim aqui, reuni o meu secretariado, eu reabri o (Hospital) Padre Colombo, tá funcionando com 70 leitos, e nós vamos colocar maternidade”, destacou o governador.

Multidão prestigiou visita de Wilson Lima a Parintins

Wilson inaugurou no município 11 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTIs). A cidade também conta com um dos 40 restaurantes populares Prato Cheio, unidade que em cinco meses já serviu cerca de 42 mil refeições para famílias em situação de vulnerabilidade social.

O evento, que contou com a presença da primeira/dama do Amazonas, Taiana Lima, e do candidato a vice-governador, Tadeu de Souza, também marcou o lançamento da candidatura para a Câmara Federal de Saullo Viana e contou com a presença dos candidatos para os cargos de deputado estadual, Maira Dias, Jander Lobato e Tony Medeiros.

Wilson Lima é recepcionado por simpatizantes em Parintins

Multidão

O governador Wilson Lima desembarcou no município e foi recebido por uma multidão que aguardava por ele no aeroporto. Uma carreata seguiu o governador até a Catedral de Nossa Senhora do Carmo. Lá, uma multidão seguiu o governador em uma caminhada até as proximidades do Bumbódromo, onde foi realizado um comício na Avenida Nações Unidas.

Leia mais:

Assembleia de Deus no AM declara apoio à reeleição de Wilson Lima no AM

Durante encontro, Wilson Lima recebe apoio da terceira idade em Manaus

Wilson Lima reúne com Dom Leonardo Steiner, que será empossado em Roma