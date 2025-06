Aberto calendário para castrar cães e gatos em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus divulgou o calendário de abertura de vagas para castração gratuita de cães e gatos referente ao segundo semestre de 2025. O serviço é realizado pelo Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

As primeiras vagas, para cirurgias que ocorrerão na primeira quinzena de julho, serão liberadas na próxima segunda-feira (30), a partir das 14h, por meio da plataforma CCZ Cidadão (ccz.manaus.am.gov.br).

De acordo com o gerente do CCZ, veterinário Rodrigo Araújo, os tutores devem realizar cadastro prévio no sistema, informando os dados pessoais e os dos animais. No dia da liberação, o tutor precisa acessar a seção “Meus Pets”, selecionar o animal desejado e escolher uma das datas disponíveis para agendamento.

“O serviço é muito procurado e as vagas se esgotam rapidamente. Por isso, é importante que os tutores estejam atentos ao horário de liberação”, alerta Rodrigo, que lembra ainda que cada usuário só pode agendar uma castração por mês.

Caso o tutor não possa comparecer na data marcada, é possível cancelar o agendamento com até 24 horas de antecedência. Assim, a vaga volta ao sistema e evita que o usuário seja bloqueado por 30 dias por ausência injustificada. Segundo o CCZ, cerca de 20% dos agendamentos resultam em faltas, prejudicando a oferta do serviço.

A cada dia de agendamento, são disponibilizadas em média 60 vagas, com a seguinte distribuição: 5% para cadelas, 25% para gatas e o restante para machos. Até o mês de maio de 2025, o centro já realizou 3.900 castrações, e o ano de 2024 fechou com um total de 7.363 animais esterilizados.

Saúde pública

A castração, conforme Rodrigo Araújo, consiste na remoção cirúrgica dos órgãos reprodutores do animal, sendo indicada para cães e gatos de 5 meses até 7 anos de idade. “No momento do procedimento, o animal deve estar saudável, limpo, em jejum de água e comida, e livre de carrapatos, pulgas e outros parasitas. A cirurgia não é recomendada para fêmeas no cio ou em lactação”.

O gerente do CCZ Manaus ressalta que a castração de caninos e felinos integra as ações da gestão municipal para a prevenção e o controle de zoonoses, tendo impacto direto na saúde pública e no meio ambiente urbano. “Ela contribui para a redução da população de animais em situação de rua, facilitando a gestão populacional ética e diminuindo o risco de disseminação de doenças como a esporotricose”, relata.

O procedimento favorece também a saúde dos animais, moderando comportamentos de risco, como as brigas por território e a circulação, e prevenindo doenças reprodutivas e hormonais, como tumores das mamas e infecções uterinas. “O monitoramento da saúde animal é facilitado com a castração, especialmente quando integrada com serviços de vacinação e microchipagem”, aponta Rodrigo.

CCZ Cidadão

Os agendamentos para o serviço de castração de cães e gatos do CCZ Manaus são feitos exclusivamente pelo CCZ Cidadão, com acesso on-line pelo site ccz.manaus.am.gov.br.

“O sistema oferece todas as informações e orientações necessárias para os tutores que desejam castrar seus animais de estimação, na seção ‘Informações’”, orienta Rodrigo Araújo.

Os usuários que acessam o sistema pela primeira vez devem fazer o cadastro principal, clicando em “Cadastre-se” na tela inicial do site e informando seus dados para a criação de login e senha.

Após o login, o tutor poderá efetuar o cadastro do canino ou felino, por meio do link “Meus Pets”, repetindo o processo para cada animal a ser submetido à castração.

As vagas para agendamento são disponibilizadas no sistema de acordo com o calendário divulgado pela Semsa Manaus, sempre a partir das 14h.

Informações adicionais sobre o serviço municipal de castração podem ser obtidas junto ao CCZ Manaus, pelo WhatsApp, nos números (92) 98842-8359 ou 98842-8484, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 8h às 16h.

Calendário de abertura de vagas para castração no CCZ Cidadão

Período de realização das cirurgias | Data de liberação das vagas

1ª quinzena de julho | 30/6/2025

2ª quinzena de julho | 15/7/2025

1ª quinzena de agosto | 31/7/2025

2ª quinzena de agosto | 14/8/2025

1ª quinzena de setembro | 29/8/2025

2ª quinzena de setembro | 15/9/2025

1ª quinzena de outubro | 30/9/2025

2ª quinzena de outubro | 14/10/2025

1ª quinzena de novembro | 31/10/2025

2ª quinzena de novembro | 14/11/2025

1ª quinzena de dezembro | 28/11/2025

2ª quinzena de dezembro | 15/12/2025

As vagas são disponibilizadas no site sempre às 14h

