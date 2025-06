Afeam e Setemp impulsionam artesanato no Festival de Parintins

Desde 2022, a Afeam já investiu mais de R$ 1,6 milhão no artesanato amazonense, com 219 operações de crédito, fortalecendo o setor

Incentivando a geração de renda, a preservação da identidade cultural dos povos tradicionais e a valorização do trabalho manual dos artesãos da região, a parceria entre a Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) e a Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) apoia, diretamente, a realização da 20ª Mostra de Artesanato e Economia Solidária e da 5ª Feira de Artesanato Indígena, na Praça da Catedral de Nossa Senhora do Carmo, durante o Festival de Parintins.

Os eventos integram a programação oficial do Festival de Parintins 2025 e reúnem mais de 140 artesãos cadastrados no Programa do Artesanato Amazonense, muitos dos quais são beneficiados pela Afeam, por meio de linhas de financiamento voltadas para o microempreendedorismo.

Desde 2022, a Afeam já investiu mais de R$ 1,6 milhão no setor, com 219 operações de crédito, fortalecendo o artesanato local, promovendo o empreendedorismo e impulsionando a economia criativa do Amazonas.

Na quinta-feira (26/06), como parte do apoio contínuo ao segmento, a Afeam e a Setemp realizaram a entrega simbólica de cheque para a artesã Rosiany Pereira de Matos, no valor de R$ 21 mil, representando todos os empreendedores que têm acesso às políticas públicas de crédito e incentivo ao artesanato.

Artesanato no Festival de Parintins

Para o diretor-presidente da Afeam, Marcos Vinícius Castro, esse apoio constante aos artesãos dos municípios é um suporte do Governo do Amazonas ao empreendedorismo. “A Afeam vem injetando recursos com taxas de juros subsidiadas, alcançando todos os municípios. No festival, temos artesãos de Nhamundá, Parintins e Barreirinha, reunidos nesse momento especial”, destacou Marcos Vinícius.

O secretário executivo da Setemp, Henry Vieira, destacou o compromisso da pasta com a qualificação dos artesãos.

“A Setemp tem atuado fortemente na capacitação dos artesãos e no oferecimento do suporte necessário para que eles possam se desenvolver. Mas nada disso seria possível sem a parceria fundamental da Afeam, que tem sido responsável por fomentar e viabilizar todo esse trabalho”, afirmou.

A artesã Rosiany celebrou suas duas décadas de atuação no artesanato e destacou a importância do apoio recebido para seu crescimento profissional.

“Sou empreendedora e estou muito feliz, especialmente este ano, em que consegui um financiamento pela Afeam com apoio da Setemp. Esse financiamento me ajudou a crescer, a aumentar minha produção”, comemorou a artesã.

* Com informações da Assessoria

