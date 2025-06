Justiça ordena internação de jovem de 14 anos por matar família

Após prestar depoimento na quinta-feira (26), a Justiça do Rio de Janeiro determinou a internação provisória de 45 dias para o adolescente de 14 anos que confessou ter matado os pais e o irmão de 3 anos em Itaperuna, no Noroeste Fluminense. Até o momento, ele não possui advogado constituído e foi encaminhado ao Degase (Departamento Geral de Ações Socioeducativas).

O crime

O jovem foi apreendido na quarta-feira (25) após admitir ter cometido os assassinatos no sábado anterior (21). Segundo a polícia, o crime foi motivado pela proibição dos pais em permitir uma viagem até o Mato Grosso para encontrar uma namorada virtual de 15 anos, com quem mantinha contato desde os 8 anos, por meio de um jogo on-line.

Na madrugada do crime, o adolescente tomou um energético para se manter acordado, pegou a arma do pai — um CAC (Colecionador, Atirador e Caçador) — e atirou contra os familiares enquanto dormiam no mesmo quarto. Ele então arrastou os corpos para a cisterna da casa e tentou ocultar os vestígios com produtos químicos.

Investigação

O crime veio à tona depois que a avó do adolescente o levou à delegacia para registrar o desaparecimento da família. Durante a perícia, a polícia encontrou manchas de sangue e, mais tarde, os corpos na cisterna da residência. A arma do crime foi localizada na casa da avó. Um tio relatou que o adolescente confessou os assassinatos.

Além da motivação passional, a polícia investiga um possível interesse financeiro. O jovem pesquisou na internet como sacar o FGTS de pessoas falecidas; o pai tinha cerca de R$ 33 mil no fundo.

Possível participação da namorada virtual

A jovem com quem o adolescente se relacionava foi localizada em Água Boa (MT) e levada para prestar depoimento. A polícia investiga se ela teve alguma influência no crime. Caso fique comprovado que ela o incentivou, poderá responder conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O menor deve responder por ato infracional análogo a triplo homicídio e ocultação de cadáver. As investigações continuam.

