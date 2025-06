Prefeitura de Iranduba vai gastar R$ 676 mil com gás de cozinha

A Prefeitura do município de Iranduba, a 38 quilômetros de Manaus, pretende gastar mais de R$ 670 mil com a aquisição de gás de cozinha. A medida foi publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas.

O documento foi assinado pelo prefeito José Augusto Ferraz de Lima. A empresa vencedora do Pregão Eletrônico para entregar os produtos é a identificada com o nome do empresário Clodoaldo de Souza Carvalho, com o CNPJ: 02.902.241/0001-51. O nome fantasia é: Distribuidora Carvalho.

Ao todo, o município vai gastar R$ 676.140,00 para contratar os serviços da empresa. Conforme a Receita Federal, a Distribuidora Carvalho tem como atividade principal o comércio varejista de gás liquefeito de Petróleo (GLP). O capital social da empresa é R$ 100 mil.

A empresa fica localizada na rua Rio Trombeta, no bairro Alto, em Iranduba. Ativa desde 2005, ela também possui outras atividades secundárias. São elas: o comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns; comércio varejista de materiais de construção em geral e comércio varejista de bebidas.

Processos

Conforme as buscas no Jusbrasil, o CNPJ de Clodoaldo de Souza Carvalho possui dois processos. Em 2022, a Caixa Econômica Federal entrou com uma ação na Justiça contra ele.

Como consta nos documentos judiciários, a instituição alugou um imóvel em Iranduba, em 2012, o qual pertence a Clodoaldo. O contrato firmado valeria por 10 anos.

Com o fim do contrato em 2022, a Caixa entrou em contato com o proprietário para renovar o contrato. No entanto, ele não respondeu ao chamado da instituição.

Por essa razão, a instituição entrou na Justiça. Apesar de ter sido citado pelo Oficial de Justiça, Clodoaldo não respondeu ao processo.

A juíza Marília Gurgel Rocha de Paiva aceitou o pedido da Caixa Econômica. Isso porque, o caso se configura como revelia, ou seja, o réu foi citado no processo, mas não respondeu ou não contestou durante o prazo legal. Na decisão, Clodoaldo deve pagar as despesas do processo e 10% do valor do caso aos advogados da Caixa Econômica.

Além disso, a Justiça decidiu renovar o contrato do aluguel do imóvel por mais 60 meses. O valor do aluguel passou de R$16.637,19 para R$ 12 mil por mês. O processo ainda segue em andamento.

“Ante o exposto, declaro o processo saneado e determino a intimação das partes para requererem ajustes ou esclarecimentos na presente decisão, bem como especificarem de forma fundamentada as provas que pretendem produzir no prazo de 5 (cinco) dias, contando-se o prazo em dobro em favor da Advocacia Pública, conforme determina o art. 183 do CPC”, diz a decisão.

Manutenção de veículos

Recentemente, a Prefeitura e Iranduba fechou uma contratação milionária com a empresa C S de Almeida, com CNPJ 37.867.818/0001-16. A empresa foi a vencedora do processo licitatório realizado a partir de um Pregão Eletrônico e vai receber R$ 1.306.000,00 para realizar serviços de manutenção de veículos da para “atender às necessidade da Secretaria de Saúde”.

A contratação também inclui o serviço de fornecimento de “peças de reposição e acessórios originais” para os veículos.

A C S de Almeida tem como principal atividade, conforme a Receita Federal, Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores.

Também possui atividades econômicas secundárias: serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores; serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; Serviços de instalação, manutenção e reparação de acessórios para veículos automotores e outros serviços.

A empresa fica localizada na rua São Francisco, no bairro Laranjal, no município de Iranduba.

