Partida entre PSG x Inter Miami terá árbitro brasileiro

Wilton Pereira Sampaio comandará o reencontro de Messi com seu ex-clube nas oitavas do Mundial de Clubes da FIFA

O árbitro Wilton Pereira Sampaio (FIFA/GO) será o responsável pelo apito no duelo entre PSG e Inter Miami, marcado para este domingo (29), às 13h (horário de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

Histórico do árbitro na competição

Wilton Pereira Sampaio já participou de três partidas nesta edição:

Monterrey 1 x 1 Inter de Milão

Salzburg 0 x 0 Al-Hilal

Playoff: LAFC x América-MEX, que garantiu a vaga à equipe dos EUA

Ele será auxiliado pelos brasileiros Bruno Boschilia e Bruno Pires (CBF). A equipe de arbitragem será completada pelos argelinos Mustapha Ghorbal (quarto árbitro) e Mokrani Gourari (quinto árbitro).

Reencontro de Messi com o PSG

O confronto promete grande expectativa, especialmente pelo reencontro de Lionel Messi com o PSG, seu ex-clube, de onde saiu conturbadamente em 2023.

O PSG chegou às oitavas como líder do Grupo B, superando o Botafogo no saldo de gols após um empate triplo com o Atlético de Madrid. Já o Inter Miami garantiu a segunda colocação de seu grupo, liderando momentaneamente o grupo após abrir 2 a 0 sobre o Palmeiras antes de ceder o empate.

(*) Com informações do Lance

