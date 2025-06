Wilson Lima visita bastidores do Festival de Parintins

Wilson Lima conhece de perto o trabalho dos artesãos e reforça apoio à cultura local no maior espetáculo folclórico do Amazonas

O governador do Amazonas, Wilson Lima, visitou nesta sexta-feira (27), os bastidores da produção do Festival de Parintins. Ele conheceu de perto o trabalho das costureiras e dos profissionais responsáveis pelos bois Caprichoso e Garantido.

“Muitas mulheres e homens tiram o sustento das suas famílias do Festival de Parintins. A cultura e o talento dessas pessoas são passados para os seus filhos e assim o festival de Parintins se mantém eterno, movimentando milhares de turistas e se superando a cada ano”, afirmou Wilson Lima.

A força econômica do Festival de Parintins

O festival é um dos principais motores da economia local. São mais de 29 mil empregos diretos e indiretos no município. Os bois Caprichoso e Garantido geram cerca de 5 mil empregos diretos, envolvendo artistas, músicos, dançarinos, artesãos e outros profissionais.

Conhecendo o trabalho nos galpões

Foto: Divulgação

No galpão do Caprichoso, Wilson Lima acompanhou o trabalho de 30 costureiras que confeccionam os figurinos usados nas apresentações. Na Cidade Garantido, visitou o espaço das 10 costureiras responsáveis pelos trajes e adereços do boi vermelho, incluindo os figurinos da vaqueirada.

Reconhecimento aos trabalhadores dos bastidores

Além das costureiras, o governador cumprimentou os paikicés e kaçauerés, profissionais que empurram e conduzem as alegorias no Bumbódromo. Wilson Lima reforçou o compromisso do Governo do Amazonas com a valorização de quem faz o festival acontecer.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Festa dos Visitantes arrecada 70 mil alimentos em Parintins

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱