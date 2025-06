Greve na construção civil para 10 mil trabalhadores em Manaus

Os trabalhadores da construção civil iniciaram, na madrugada desta sexta-feira (27), uma greve em todas as zonas de Manaus. Ao todo, 10 mil pessoas do setor deixaram os canteiros de obras parados.

Ao EM TEMPO, o diretor de finanças do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, Carles Waldemar, afirmou que a paralisação começou por volta das 5h por conta de reivindicações dos trabalhadores não atendidas pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM).

“Reivindicamos uma cesta básica de 600 reais, um aumento de 12%, PLR , elevação de funções de profissionais, plano de saúde e retirada do limite de trabalhadores para receber a cesta básica”, afirmou Carles.

Ele destacou que essas são as reivindicações prioritárias. Caso o sindicato patronal faça uma outra proposta próxima do desejado pelos trabalhadores, será aberta uma nova negociação.

Na última negociação, realizada na quinta-feira (26), o Sinduscon ofereceu uma cesta básica de R$ 200, valor inferior ao desejado pelo sindicato dos trabalhadores.

Nota do Sinduscon

Em nota oficial divulgada nesta sexta-feira (27), o Sindicato da Indústria da Construção Civil do Amazonas (Sinduscon-AM) classificou como “precipitada” a paralisação iniciada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil durante as negociações.

Segundo o documento, as tratativas ainda estão em andamento, com nova rodada de mediação marcada para o dia 2 de julho, na Superintendência Regional do Trabalho.

O Sinduscon orientou que os canteiros de obras sigam funcionando normalmente.

