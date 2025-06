Desidratação afeta quase 3 mil pessoas durante Festa dos Visitantes em Parintins

A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM) registrou 2.871 atendimentos médicos durante a tradicional Festa dos Visitantes, realizada na quinta-feira (26), evento que antecede o Festival Folclórico de Parintins. A principal causa dos atendimentos foi desidratação, agravada pelas altas temperaturas na cidade.

Os atendimentos ocorreram entre as 7h do dia 26 e as 7h do dia 27 de junho, em unidades de saúde fixas e móveis, como os hospitais Jofre Cohen e Padre Colombo, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Parintins, o Barco Hospital São João XXIII e os ambulatórios Azul e Vermelho instalados dentro do Bumbódromo.

Segundo a secretária estadual de Saúde, Nayara Maksoud, a maioria dos casos envolveu desidratação e alterações de pressão. Ela destacou que o calor em Parintins está mais intenso este ano e reforçou a necessidade de cuidados com a hidratação e proteção solar.

“Tivemos muitos casos de desidratação, mas as equipes atuaram de forma ágil e não houve intercorrências graves. A recomendação é que o público procure as ilhas de hidratação espalhadas pela cidade”, afirmou Nayara.

A Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama) disponibilizou pontos de distribuição de água potável em vários locais da cidade para atender o público durante os dias de festa.

Estrutura reforçada garante atendimento rápido

Apenas na UPA de Parintins foram realizados 79 atendimentos, enquanto os ambulantes médicos dentro do Bumbódromo registraram 12 atendimentos. O hospital Jofre Cohen liderou a demanda, com 667 atendimentos, seguido pelo Barco Hospital São João XXIII, que prestou 326 atendimentos nas áreas médica, odontológica e cirúrgica.

O barco hospital ainda contabilizou:

270 consultas médicas

56 atendimentos odontológicos

676 exames (incluindo raio-X, ultrassonografias e mamografias)

21 cirurgias de baixa e média complexidade

169 kits de medicamentos distribuídos

Atendimentos seguem até o fim do festival

A SES-AM manterá sua atuação em Parintins até o encerramento do Festival Folclórico, no dia 30 de junho. As equipes de saúde estão em prontidão para atender a população local e os milhares de turistas que acompanham o evento.

