Boi Caprichoso abre segunda noite do Festival de Parintins 2025

Com o subtema “Kizomba – Retomada Pela Tradição”, Caprichoso emociona a galera azulada na passagem de som no Bumbódromo

A nação azulada marcou presença neste sábado (29) na Arena do Bumbódromo para acompanhar a passagem de som do boi-bumbá Caprichoso, que abre a segunda noite do Festival Folclórico de Parintins 2025. O subtema escolhido, “Kizomba – Retomada Pela Tradição”, integra o tema central deste ano: “É Tempo de Retomada”.

Toada, emoção e tradição

Durante a preparação, estiveram presentes o apresentador Edmundo Oran, o Amo do Boi Caetano Medeiros e o Levantador de Toadas Patrick Araújo. Patrick abriu os trabalhos com a toada “Caprichoso, Rei do Quilombo”, seguida de “Encantaria Arapiuns”, que representa a Lenda Amazônica da noite.

Na sequência, Caetano Medeiros conduziu o público em um dos momentos mais emocionantes da passagem de som. A arquibancada azulada uniu vozes para cantar em coro:

“Brilhou, reluziu, Caprichoso é a estrela do Brasil”.

Além da Lenda Amazônica, foram ensaiadas toadas dos módulos de Exaltação Folclórica, Figura Típica Regional e Ritual Indígena.

Noite de clássicos e medleys

Em entrevista, o diretor musical e membro do Conselho de Artes do Caprichoso, Adriano Aguiar, revelou o tom nostálgico e vibrante da apresentação azulada:

“A segunda noite do Caprichoso é sempre marcada pelos pout-pourri, os medleys. A gente faz uma brincadeira com as toadas dos itens, reunindo os grandes sucessos dos anos 90, 2000 e até as toadas atuais. É uma noite para a galera matar a saudade dos clássicos que marcaram a história do Caprichoso”.

Expectativa para mais uma noite histórica

Com uma proposta artística que celebra a tradição afro-amazônica, o Boi Caprichoso promete um espetáculo de emoção, ancestralidade e resistência cultural. A segunda noite do festival segue com grandes expectativas para as apresentações no Bumbódromo.

