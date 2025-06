Luto no lado azul: morre Tarzio Cruz, criador da vaqueirada do Caprichoso

Parintins (AM) – O brilho da segunda noite do Festival de Parintins foi ofuscado por uma tragédia no lado azul. O artista Tarzio Cruz, um dos nomes por trás da concepção artística do Boi Caprichoso, faleceu neste sábado (28), poucas horas após a apresentação da vaqueirada no Bumbódromo. Ele sofreu um infarto e não resistiu.

Segundo nota divulgada pelo boi da Francesa, Tarzio não chegou a entrar na arena, pois, já estava sentindo-se mal e permaneceu em casa durante a segunda noite de apresentação do Caprichoso. Ele foi levado ao hospital, mas não resistiu.

Figura respeitada nos bastidores e muito querida no curral azul, Tarzio deixa um legado de contribuições marcantes para a estética e a emoção das noites de disputa, especialmente a vaqueirada, uma de suas últimas criações para o Caprichoso.

Outro susto no lado azul

Além da morte do artista, o Caprichoso teve de lidar com outra situação. Durante a apresentação, o conselheiro de arte Adan Renê também precisou de atendimento médico após passar mal durante o espetáculo.

Ele teve uma queda de pressão, desmaiou na arena e chegou a apresentar convulsões. Socorrido pelas equipes de saúde, foi levado consciente ao hospital e permanece sob observação.

Até o momento, o Caprichoso não confirmou se haverá alterações na programação da terceira e última noite do festival, marcada para este domingo (29).

