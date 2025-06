Governo celebra crescimento do Pronaf com R$ 12 bi em máquinas e crédito

Com quase 1,7 milhão de operações, Pronaf registra avanços no acesso ao crédito, amplia apoio a mulheres e aposta em adaptação climática

Com o encerramento da safra 2024-2025 neste mês de junho, a agricultura familiar fecha um ciclo de importantes conquistas. Como destaca a secretária-executiva do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, o número de operações registrou crescimento, o que significa que mais agricultores familiares hoje têm acesso ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) a juros acessíveis.

“Durante essa última safra, houve um crescimento de mais de 26% no número de operações. Hoje, temos quase 1 milhão e 700 mil agricultores familiares acessando as várias linhas do Pronaf. Esse crescimento não aconteceu de forma concentrada. Ao contrário, ele se expandiu em todo o país”, ressalta Fernanda Machiaveli.

Segundo ela, a região Nordeste foi o grande destaque neste ciclo 2024-2025, com um crescimento de quase 100% no volume de recursos.

“Teve um crescimento muito robusto na região Nordeste, um volume que quase dobrou. E o mesmo crescimento robusto também na região Sudeste, impulsionada muito por Minas Gerais, e na região Norte. O Pronaf está beneficiando vários estados e chegando em quem mais precisa”, frisa.

Ticket médio

Outro ponto a ser celebrado diz respeito ao valor atingido pelos beneficiários do Pronaf no Nordeste. “A gente precisa destacar que na região Nordeste nós conseguimos alcançar um ticket médio muito superior. O microcrédito, quando começou o governo Lula, estava em R$ 6 mil. Hoje, cada família consegue acessar até R$ 35 mil por meio do programa Pronaf B”, afirma Fernanda Machiaveli.

“No microcrédito, a gente beneficia mulheres e jovens com limites específicos para esses grupos. Um outro destaque do Pronaf nessa última safra é o aumento substantivo de financiamento de alimentos. Foi o arroz, que cresceu; o feijão, a mandioca, os financiamentos de leite, de café, de hortaliças, de frutas e das proteínas em geral. E aí eu destaco o pescado, os contratos de suinocultura, e também os contratos relativos à produção de ovos”, prossegue.

Máquinas e equipamentos

O crescimento do crédito via Pronaf permitiu aos agricultores familiares investirem em máquinas e equipamentos, o que, além de ampliar a capacidade de produção, significa uma maior qualidade de vida.

“É um crescimento de 73% ao longo do governo do presidente Lula. Estamos fechando a safra com 12 bilhões investidos em maquinários e equipamentos agrícolas. Além de comemorar esse importante resultado do programa Mais Alimentos, que tem garantido aumento da produtividade, aumento da qualidade de vida no campo, diminuído a penosidade do trabalho para os agricultores familiares, nós também celebramos o fato de que quem mais tem acessado as linhas do Pronaf são as mulheres”, lembra a secretária-executiva.

As mulheres são maioria entre os beneficiários do microcrédito rural, representando 57% dos contratos celebrados nesta safra. Segundo a secretária-executiva Fernanda Machiaveli, houve um crescimento de mais de 35% nas operações financiadas por mulheres rurais. Os recursos do Pronaf vêm sendo usados para ampliar a inclusão produtiva em diversas regiões do país, com foco em mulheres, jovens, povos tradicionais, quilombolas, indígenas e assentados da reforma agrária.

Para o ciclo 2025-2026, o Governo Federal deve lançar o novo Plano Safra da Agricultura Familiar com foco em soluções para as mudanças climáticas. A proposta inclui o financiamento à adaptação climática, à transição agroecológica e à produção sustentável de alimentos, com manutenção de taxas de juros reduzidas para agricultores familiares.

(*) Com informações do Governo Federal

