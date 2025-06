Braga mostra força em Brasília e viabiliza R$ 17 milhões para aeroporto de Parintins

Ao lado dos presidentes do Congresso Nacional, do ministro do Turismo, o senador confirmou repavimentação do aeroporto

O senador Eduardo Braga (MDB) confirmou neste fim de semana, durante o Festival Folclórico de Parintins, a liberação de R$ 17 milhões do governo federal para a repavimentação da pista do aeroporto Júlio Belém.

O recurso foi articulado junto aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), e ao ministro do Turismo, Celso Sabino.

“O grande prêmio do Festival de Parintins 2025 foi dado pelo Davi Alcolumbre, pelo Hugo Motta e pelo ministro Celso Sabino: a garantia de que no ano que vem o aeroporto estará repavimentado. Vamos voltar a receber boeings e jatos em Parintins, trazendo mais conforto, turistas e gerando emprego e renda para o nosso povo”, afirmou Braga em entrevista ao programa Eu Amo Parintins.

O parlamentar ressaltou que os investimentos são fruto de articulação direta com o governo federal, que reforçam o compromisso com a infraestrutura turística da região.

“Essa obra vai permitir que o Festival de Parintins continue crescendo e se projetando internacionalmente. É uma ação que beneficia a economia da cidade e valoriza nossa cultura”, pontuou.

O político também destacou o andamento das obras no Porto de Parintins. Segundo ele, a estrutura está sendo ampliada para receber navios de cruzeiro internacional.

“Estamos ampliando o píer de atracação. No ano que vem, Parintins estará apta a receber cruzeiros com milhares de turistas estrangeiros. Hoje, esses navios não conseguem atracar aqui. Vamos mudar isso”, disse.

As declarações foram feitas durante entrevista transmitida ao vivo por rádios locais, com a presença de autoridades como o ministro do STJ, Mauro Campbell; o prefeito de Parintins, Mateus Assayag; e os deputados Sidney Leite, Saullo Vianna, Mayra Dias e Thiago Abrahim.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, também reforçou o compromisso do governo federal com o evento.

“Nossa expectativa é que o festival movimente mais de R$ 190 milhões e atraia cerca de 140 mil pessoas. Estamos trabalhando para fortalecer ainda mais esse patrimônio cultural do Brasil”, afirmou Sabino à TV A Crítica.

Primeira vez na ilha da magia

Hugo Motta celebrou a oportunidade de conhecer a festa de Parintins pela primeira vez.

“Já estou com vontade de voltar ano que vem para poder viver esse espetáculo novamente. Parabéns a todos que estão envolvidos. Parabéns, prefeito. Parabéns ao Celso, que é o nosso ministro de turismo, que tem ajudado. Enfim, todos que têm colaborado com essa festa, que é um patrimônio cultural não mais só do povo parintinense ou do povo amazonense, mas do povo brasileiro. Uma festa que orgulha a todos”, afirmou.

