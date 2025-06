Sine Manaus oferece 214 vagas de emprego nesta segunda-feira

Há oportunidades para diversas áreas no comércio, indústria, serviços e também para pessoas com deficiência (PcDs)

A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, está com 214 vagas de emprego abertas para segunda-feira (30), em diversas áreas do mercado. As oportunidades são para o comércio, indústria, serviços e também vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PcDs).

O atendimento acontece das 8h às 14h, nos seguintes postos:

Sine Manaus – Constantino Nery : Av. Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo (zona Centro-Sul)

: Av. Constantino Nery, nº 1.272, bairro São Geraldo (zona Centro-Sul) Sine Manaus – Shopping Phelippe Daou: Av. Camapuã, nº 2.939, bairro Cidade de Deus (zona Leste)

Documentação necessária

Os candidatos devem apresentar os seguintes documentos originais:

RG e CPF

CTPS (física ou digital)

Comprovante de residência e escolaridade

Currículo atualizado

Certificados de cursos, se tiver

Comprovante de vacinação contra Covid-19

Importante: Não é necessário apresentar cópias dos documentos.

Vagas novas em destaque

Entre as oportunidades mais recentes estão:

Gerente de loja (2 vagas)

(2 vagas) Pedreiro (1 vaga)

(1 vaga) Soldador (2 vagas)

(2 vagas) Consultor de vendas (1 vaga)

(1 vaga) Auxiliar de produção (diversas áreas)

(diversas áreas) Açougueiro, Repositor de mercadorias, Controlador de pragas, Artífice, entre outras

Vagas por setores

Comércio – 9 vagas

Inclui consultor de vendas, operador de caixa, agente funerário, técnico em segurança do trabalho, entre outras.

Indústria – 128 vagas

Destaque para auxiliar de linha de produção (50 vagas) e auxiliar de carga e descarga (50 vagas), além de vagas em outras áreas como motorista, técnico de segurança e encarregado de produção.

Serviços – 28 vagas

Inclui garçom, cozinheiro, recepcionista, motorista de carreta, churrasqueiro, entre outras funções.

Pessoas com deficiência (PcD) – 2 vagas

Para recepcionista de consultório médico ou dentário, com ensino médio completo e seis meses de experiência.

Observações importantes

As vagas têm prazo de validade até 30/6/2025 ou até o encerramento por preenchimento .

ou até o . Os candidatos devem respeitar o dress code do Sine , que proíbe bermudas, regatas, shorts, minissaias e chinelos .

, que . Para vagas que exigem curso ou experiência específica, leia com atenção os requisitos obrigatórios.

