Lancha que saiu de Parintins para Manaus fica à deriva no meio do rio

Itacoatiara (AM) – Uma lancha que saiu de Parintins com destino a Manaus, ficou à deriva no meio do rio Amazonas, nas proximidades de Itacoatiara, neste domingo (29). Segundo vídeo divulgado nas redes sociais pelos próprios passageiros, a tripulação não informou a causa do problema.

O caso foi denunciado por uma passageira, que afirma que a lancha parou de funcionar e os tripulantes não oferecem informações claras sobre a situação.

“Estamos à deriva, ninguém informa nada. A lancha parou e está aqui, boiando no meio do rio. A gente não sabe o que está acontecendo”, relata a mulher visivelmente preocupada.

Informações preliminares apontam que a lancha parou por falta de diesel, mas não há confirmação da empresa até o momento.

Também não há informações confirmadas sobre o número de pessoas a bordo, o nome da embarcação ou o que teria provocado o problema técnico. Além disso, também não se sabe se houve contato com autoridades fluviais para resgate ou apoio logístico.

A reportagem tentou contato com a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental, mas não houve retorno.

Semelhante

O episódio se soma a outro ocorrido há menos de uma semana. No dia 23 de junho, outra lancha que seguia de Manaus para Parintins também ficou à deriva, levando cerca de 80 passageiros — entre turistas e moradores do Amazonas — que se deslocavam para participar do Festival Folclórico deste ano na Ilha Tupinambarana.

Na ocasião, a embarcação havia resgatado passageiros de uma outra lancha, também com problemas mecânicos. Com o excesso de peso, a lancha que realizava o resgate acabou sendo sobrecarregada e, por fim, foi a que permaneceu à deriva no rio Amazonas.

Os sucessivos episódios ligam o alerta para as condições do transporte fluvial no estado, especialmente em períodos de grande movimentação como o Festival de Parintins.

Leia mais:

VÍDEO: Lancha com cerca de 80 pessoas fica à deriva a caminho de Parintins

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱