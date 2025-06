Flamengo é eliminado pelo Bayern na Copa do Mundo de Clubes

A trajetória do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes terminou nas oitavas de final. O time carioca foi eliminado pelo Bayern de Munique, que venceu por 4 a 2 em partida disputada em Miami, neste domingo (29). A equipe brasileira cometeu erros graves desde o início e não conseguiu se recuperar.

Bayern domina o início e abre vantagem rapidamente

Com apenas dez minutos de jogo, o Bayern já vencia por 2 a 0. O primeiro gol veio em jogada de escanteio, quando Erick Pulgar cabeceou contra o próprio gol. Na sequência, Harry Kane chutou da entrada da área, e a bola desviou em Léo Ortiz, tirando qualquer chance de defesa de Rossi.

O Flamengo ainda tentou reagir com um golaço de Gerson, que acertou um chute forte de fora da área. Mas o Bayern voltou a ampliar pouco depois, com Leon Goretzka, também de fora da área, esfriando a reação brasileira.

Flamengo reage, mas Kane garante vitória alemã

No segundo tempo, o Flamengo conseguiu se recolocar na partida. Após Luiz Araújo sofrer pênalti, Jorginho converteu e diminuiu a diferença para 3 a 2. No entanto, mais um erro individual — desta vez do próprio Luiz Araújo — resultou em contra-ataque fatal. Harry Kane aproveitou e marcou o quarto gol alemão, sacramentando a eliminação rubro-negra.

Próximo desafio do Bayern

Com a vitória, o Bayern de Munique avança às quartas de final, onde enfrentará o Paris Saint-Germain (PSG) no próximo sábado (5), às 13h (de Brasília), em Atlanta.

(*) Com informações do EXTRA

Leia mais: Chelsea atropela Benfica e terá duelo com Palmeiras nos EUA

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱