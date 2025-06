Peru e Brasil fortalecem laços econômicos com missão comercial em Manaus

Começa nesta quarta-feira (2) a primeira missão comercial e logística promovida pelo governo peruano, por meio da Comissão de Promoção do Peru para Exportação e Turismo (Promperú), em Manaus. O objetivo é impulsionar as relações transfronteiriças e ao mesmo tempo, criar novas oportunidades de negócios com o mercado e empresas amazonenses.

De acordo com os organizadores, Manaus concentra uma das zonas econômicas mais dinâmicas do Brasil e sua localização estratégica, porto fluvial e a condição de centro industrial e comercial da região fazem da cidade um destino importante para expandir a presença peruana.

Atualmente, as importações em Manaus superam os 12 bilhões de dólares. Embora o comércio formal entre o Peru e o Amazonas ainda seja limitado, as exportações peruanas já ultrapassam os 43 milhões de dólares, principalmente de produtos industriais e não tradicionais como folhas de polietileno, carmim de cochonilha, tecidos, azeitonas e orégano.

Rodada de negócios

A missão reúne empresas peruanas dos setores de alimentos, vestuário e artigos plásticos. Produtos como grãos andinos, cacau e seus derivados, além de óleos essenciais e embalagens plásticas representarão a biodiversidade peruana.

No segmento de vestuário, a proposta inclui camisetas de algodão e produtos do setor denim voltados para o mercado de sourcing. Na rodada de negócios, estão previstas ao menos 80 reuniões comerciais.

No lado amazonense, o evento contará com a presença e apoio institucional da Federação do Comércio do Amazonas (Fecomércio-AM), Associação Comercial do Amazonas (ACA), Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus (CDL-Manaus), Centro da Indústria do Amazonas (CIEAM) e Federação das Empresas de Transportes de Cargas da Amazônia (FETRAMAZ).

Programação

O evento começa na quarta-feira (2), às 8h30, no Auditório do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), com o seminário logístico no qual se destacará o Porto de Chancay como canal de ligação entre o Brasil e a Ásia. De tarde (14h30), será a vez do Seminário Oportunidades de Negócios, no qual a comitiva peruana apresentará seus produtos e o potencial de negócios com as empresas amazônicas.

No dia seguinte (quinta-feira, 3), no Hotel Holliday Inn, acontece a Rodada de Negócios, com a participação de instituições públicas e privadas de ambos os países em um espaço para formar parcerias, identificar soluções e aproximação em um contexto de conectividade e eficiência para o crescimento do comércio exterior. Na sexta-feira (dia 4), os participantes realizam ainda, visitas técnicas a instituições e empresas de Manaus.

*Com informações da assessoria

