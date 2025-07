Fluminense vence Inter e vai às quartas do Mundial de Clubes

O Fluminense está classificado para as quartas de final do Mundial de Clubes 2025. Nesta segunda-feira (30), o Tricolor das Laranjeiras venceu a Inter de Milão por 2 a 0, no Bank of America Stadium, em Charlotte (EUA), e garantiu uma premiação milionária. Os gols foram marcados por Germán Cano e Hércules.

Com o resultado, o Fluminense se junta aos oito melhores times do mundo segundo a Fifa e pode reencontrar o Manchester City, algoz da final da Copa Intercontinental de 2023.

Jogo começa com gol relâmpago

Logo aos 3 minutos, Martinelli disputou a bola, Arias cruzou da direita e Cano cabeceou entre as pernas de Sommer para abrir o placar. A Inter tentou responder aos 10’, mas Fábio defendeu forte chute de Dimarco. O Fluminense seguiu melhor e quase ampliou em chute de Arias, que Sommer defendeu.

Aos 38’, Ignácio marcou de cabeça após triangulação, mas o gol foi anulado pelo VAR por impedimento.

Pressão da Inter e gol da classificação

No segundo tempo, a Inter dominou a posse de bola, mas encontrou dificuldades para furar a defesa tricolor. Lautaro Martinez teve três chances claras: parou duas vezes em Fábio e acertou a trave na terceira.

Nos acréscimos, Hércules aproveitou contra-ataque e, de canhota, mandou para o fundo das redes, garantindo a classificação histórica.

Próximo desafio

O Fluminense agora aguarda o vencedor de Manchester City x Al-Hilal, que jogam ainda nesta segunda (30). O confronto das quartas será na sexta-feira (4), às 16h (de Brasília), no Camping World, em Orlando. Quem passar pode enfrentar Palmeiras ou Chelsea na semifinal.

A Inter de Milão se despede do torneio mais cedo e inicia as férias do elenco.

Ficha do jogo

Mundial de Clubes 2025 – Oitavas de final

Data: 30/06/2025 (segunda-feira), 16h (de Brasília)

Local: Bank of America Stadium, Charlotte (EUA)

Gols: Germán Cano (3’/1ºT) e Hércules (45+3’/2ºT)

Fluminense: Fábio; Ignácio, Thiago Silva, Freytes; Samuel Xavier, Bernal (Thiago Santos), Martinelli (Hércules), Nonato (Lima), Renê; Arias e Cano (Everaldo). Técnico: Renato Gaúcho.

Inter de Milão: Sommer; Darmian, De Vrij, Bastoni (Carlos Augusto); Dumfries (Luis Henrique), Barella, Asllani (Carboni), Mkhitaryan (Sucic), Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram (Espósito). Técnico: Cristian Chivu.

Árbitro: Ivan Barton (SLV)

Cartões amarelos: Asllani, Bastoni (Inter); Cano, Freytes, Renê, Renato Gaúcho, Thiago Santos (Fluminense)

Leia mais: Palmeiras vence Botafogo na prorrogação e avança no Mundial

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱