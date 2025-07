Amazonense conquista topo da arbitragem internacional no judô

Diomedes Reis é o primeiro árbitro do Amazonas com certificação IJF A, a mais alta da Federação Internacional de Judô

Manaus (AM) – O amazonense Diomedes Reis conquistou, neste mês de junho, a mais alta certificação internacional da arbitragem de judô: a categoria IJF A, reconhecida pela Federação Internacional de Judô (IJF). Com isso, ele se torna o primeiro árbitro do Amazonas a atingir esse nível de excelência no cenário esportivo global.

A conquista foi oficializada durante o Seminário Internacional de Arbitragem e o torneio Tshwane African Judo Open 2025, realizados entre os dias 24 e 27 de junho em Pretória, na África do Sul.

Os eventos foram promovidos em parceria com a União Africana de Judô e fazem parte do calendário da IJF para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

Processo rigoroso e reconhecimento internacional

Para receber a certificação IJF A, Diomedes passou por uma avaliação dividida em três etapas. Primeiro, enfrentou uma prova teórica de 60 questões em inglês, com exigência de no mínimo 70% de acertos. Em seguida, foi submetido a uma entrevista oral no mesmo idioma. Por fim, participou da avaliação prática em tatame, durante combates reais, onde teve que demonstrar domínio técnico, leitura de luta e aplicação precisa das regras.

“É a realização de um sonho e o resultado de uma trajetória construída com esforço e muito estudo. Representar o Amazonas nesse nível é uma alegria imensa. Quero agradecer à minha família, que sempre me apoiou, e a todos que caminharam comigo até aqui”, afirmou Diomedes.

Marco para o esporte amazonense

O secretário de Estado do Desporto e Lazer, Diego Américo, celebrou a conquista como um feito histórico.

“Essa vitória mostra a força do esporte amazonense, que está formando não apenas atletas, mas também profissionais técnicos com reconhecimento mundial”, destacou.

A trajetória de Diomedes no judô é marcada por dedicação. Desde 1999, ele vem subindo degraus na arbitragem, passando pelas categorias nacionais até alcançar a IJF C (nível sul-americano) em 2017 e, agora, o topo da carreira internacional.

