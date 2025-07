Rodoviários anunciam greve de ônibus em Manaus por tempo indeterminado

Manaus (AM) – Os manauaras devem enfrentar sérios problemas de locomoção a partir da próxima sexta-feira (4), com a deflagração da greve geral dos rodoviários. O movimento foi aprovado em assembleia no último sábado (28) e deve seguir por tempo indeterminado.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivo Urbano e Rodoviários de Manaus e Região Metropolitana, a paralisação permanecerá caso as empresas aumentem o número da frota de carros sem cobradores e obrigarem os motoristas a vender cartões.

A paralisação terá início à 0h01 de sexta-feira e poderá comprometer significativamente a operação do sistema de ônibus da cidade, já que a categoria solicita ao Sinetram que apenas 50% da frota esteja operando.

Caso a greve seja mantida, toda a população sofrerá para chegar ao trabalho ou em casa, principalmente nos horários de pico, o que deve gerar longas esperas, superlotação e transtornos para os passageiros.

O sindicato destaca que está cumprindo todos os prazos legais para a deflagração do movimento, inclusive comunicando aos interessados com antecedência. O objetivo, segundo a nota, é forçar a retomada da negociação com as empresas antes da paralisação.

Até o momento, as empresas responsáveis pela operação do transporte público e os órgãos municipais ainda não se pronunciaram sobre o caso nem apresentaram alternativas para reduzir os impactos à população.

Relembre

No dia 8 de junho de 2025, o Sindicato dos Rodoviários ameaçou paralisar totalmente o transporte coletivo de Manaus, alegando o descumprimento de acordos por parte das empresas, como o aumento da frota sem cobradores e a exigência para que motoristas acumulassem funções.

A paralisação chegou a ser anunciada para a segunda-feira seguinte (9/6), mas foi cancelada após negociação intermediada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) entre o sindicato e o Sinetram. Com o acordo, os ônibus circularam normalmente, e o serviço foi mantido sem prejuízos à população.

A Prefeitura garantiu que continuaria acompanhando o funcionamento do sistema e reforçou o compromisso com a mobilidade e o direito de ir e vir dos cidadãos.

Leia mais:

Prefeitura de Manaus afirma que não haverá greve de ônibus nesta segunda (9)

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱