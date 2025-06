Prefeitura de Manaus afirma que não haverá greve de ônibus nesta segunda (9)

Manaus (AM) – Após o Sindicato dos Rodoviários anunciar a possibilidade de paralisação total do transporte coletivo em Manaus nesta segunda-feira (9), a Prefeitura informou que não haverá greve. A declaração foi feita por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Segundo nota oficial, foi concluída uma negociação entre o Sindicato dos Rodoviários e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), com intermediação do IMMU. Dessa forma, os ônibus devem operar normalmente, garantindo o deslocamento da população com regularidade e segurança.

A Prefeitura também informou que continuará acompanhando de perto o funcionamento do sistema de transporte, “reafirmando seu compromisso com a mobilidade urbana e o direito de ir e vir dos cidadãos”.

Exigências da categoria

Embora o Executivo municipal não tenha divulgado os termos do acordo, o presidente do Sindicato dos Rodoviários, Givancir Oliveira, havia declarado que os empresários teriam descumprido um acordo firmado anteriormente com a categoria. O trato previa a redução de até 15% no número de cobradores, e apenas em linhas consideradas deficitárias.

Contudo, a proposta atual das empresas prevê uma redução de 35% no quadro, o que representaria uma demissão em massa de cerca de 600 trabalhadores, gerando forte reação da categoria.

Repercussão entre usuários

A ameaça de greve gerou apreensão entre os usuários do transporte coletivo, que utilizam diariamente os ônibus para se locomover. Nas redes sociais, muitos internautas demonstraram preocupação e criticaram a possibilidade de paralisação.

Outros comentaram que os cobradores deveriam buscar uma outra forma de trabalhar, já que a profissão está quase “extinta” no país.

“A maioria da população já possui passa fácil, na maioria das linhas já não tem necessidade de cobradores. As empresas têm que fazer reciclagem desses funcionários, e colocarem eles em outras funções dentro das empresas. A modernidade chega e temos que estar preparados para acompanhar, seja na área profissional ou não”, disse um internauta. Leia mais: Rodoviários ameaçam greve de ônibus em Manaus nesta segunda

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱