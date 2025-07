Adolescente planejava matar os pais após incentivar namorado a cometer triplo homicídio no RJ

Cuiabá (MT) – Uma adolescente de 15 anos foi apreendida nesta segunda-feira (30), em Água Boa (MT), por envolvimento no caso de triplo homicídio cometido por um menor de 14 anos em Itaperuna (RJ). Segundo a Polícia Civil, além de incentivar o namorado virtual a matar os pais e o irmão de três anos, a jovem também planejava assassinar os próprios pais para que os dois pudessem ficar juntos.

Relacionamento começou em jogo online

De acordo com as investigações, o casal se conheceu por meio de um jogo na internet e manteve um relacionamento virtual. A polícia aponta que o crime teria sido motivado por dois fatores principais: a oposição dos pais do garoto ao namoro e o desejo do adolescente de usar cerca de R$ 33 mil do FGTS do pai para viajar até o Mato Grosso e encontrar a namorada.

Incentivo ao crime e plano de fuga

O delegado Matheus Soares Augusto, responsável pelo caso, afirmou que a adolescente teve papel ativo nos planos.

“Ela foi uma grande incentivadora. Pelo contexto dos diálogos, assim que eles se unissem em Mato Grosso, matariam os pais dela também. O objetivo era eliminar todos que impedissem esse relacionamento proibido”, disse.

A garota foi ouvida pela polícia na última quinta-feira (26), quando os investigadores coletaram provas do envolvimento dela nos diálogos com o adolescente autor do triplo homicídio.

Durante o depoimento ela confirmou que sabia do crime e conversava com o jovem enquanto ele matava a família, como se estivessem participando de um jogo de videogame.

Investigadores do caso em MT ficaram espantados com a frieza da menina de 15 anos, bem como com a frieza do adolescente que matou os pais e o irmão.

Execução do crime em Itaperuna

O garoto de 14 anos foi apreendido na quarta-feira (25), após confessar que matou os pais — de 45 e 37 anos — e o irmão de 3 anos, enquanto dormiam. Ele usou uma arma registrada no nome do pai, que era CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador).

Após os disparos, ele permaneceu na casa por dias, até que o forte cheiro chamou a atenção dos vizinhos, que acionaram a polícia.

Durante o depoimento, o adolescente demonstrou frieza e chegou a afirmar que “faria tudo de novo”. Ele foi conduzido à 143ª DP e responderá por ato infracional análogo a triplo homicídio e ocultação de cadáver. O caso será encaminhado ao Ministério Público.

Adolescente de MT será investigada por instigação ao crime

A adolescente apreendida em Mato Grosso poderá responder por participação no plano criminoso e instigação ao homicídio. O caso segue sob investigação da Polícia Civil do estado, que deve encaminhar o inquérito à Justiça da Infância e Juventude.

Leia mais:

“Faria de novo”, diz adolescente que assassinou os pais e irmã a tiros em casa

Adolescente que matou a família queria sacar FGTS do pai, diz polícia

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱