Polícia procura homem que desapareceu em feira no bairro Santo Antônio

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) está à procura por Sylvio Roberto da Silva, 33 anos, que desapareceu no domingo (29), por volta das 23h, quando foi visto pela última vez na feira municipal do bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus.

A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Basta comparecer a qualquer delegacia, fornecer documentos pessoais, e fornecer informações detalhadas sobre o último local em que a pessoa foi vista, suas características físicas e uma foto atualizada.

Colaboração

A Polícia Civil solicita a quem tenha informações sobre o paradeiro de Sylvio Roberto da Silva pelos seguintes números: (92) 3667-7713, da Deops; ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Leia mais:

