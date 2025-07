Real Madrid vence Juventus e se classifica para as quartas

No retorno de Mbappé ao Real Madrid, quem roubou a cena diante da Juventus foi o jovem Gonzalo García. O substituto do craque voltou a brilhar e marcou o gol da vitória espanhola por 1 a 0 no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA), qualificando os Merengues às quartas de final do Mundial de Clubes.

O astro francês estava no banco de reservas e retornou depois de um problema de saúde já na segunda metade, vendo antes o jovem centroavante marcar seu terceiro gol em quatro jogos no torneio. O triunfo mandou a Velha Senhora para casa e colocou a equipe de Xabi Alonso nas quartas de final, aguardando o vencedor de Borussia Dortmund x Monterrey.

O jogo

Com a permissão das cores e de seu mascote, a Juve entrou em campo sendo considerada como zebra, mas não se intimidou com o adversário e teve um início forte. Aos seis minutos, Kolo Muani tocou de letra para Yildiz, que devolveu em lindo passe na frente. O centroavante francês saiu cara a cara com Courtois, mas perdeu o tempo da finalização e tentou a cavadinha, jogando por cima da meta. Quatro minutos depois, foi a vez do central escapar com liberdade pelo meio e finalizar com perigo à direita do gol do belga.

A resposta do Real Madrid demorou, mas chegou. Aos 29′, em jogada trabalhada com paciência, Valverde foi lançado por Arda Güler no fundo e achou passe paralelo à linha do fim do campo para Bellingham. Invadindo a pequena área, o camisa 5 bateu cruzado, mas Di Gregorio esticou o pé direito para fazer grande defesa. Oito minutos depois, em jogada ensaiada de escanteio, Tchouaméni errou o tempo da cabeçada e Huijsen também não alcançou com o pé esquerdo. O goleiro italiano voltou a aparecer aos 46′, quando Valverde acertou petardo de fora da área e o obrigou a voar com a mão esquerda para manter o empate sem gols até o intervalo.

Na volta para a segunda etapa, o Real deu a primeira espetada. Bellingham dominou cruzamento e poderia ter virado uma bicicleta, mas preferiu servir Valverde, que pegou de primeira e levou perigo à meta. A Juve respondeu em contra-ataque: Lloyd Kelly recebeu em profundidade e cruzou para o meio; Huijsen furou o corte e Kolo Muani não acreditou no erro, mas o lance foi parado por impedimento.

Vini Jr apareceu aos 6′ ao ser lançado em contra-ataque com liberdade, mas demorou para finalizar e foi travado por Locatelli. Di Gregorio operou dois milagres nos lances seguintes, em chutes de Bellingham e Huijsen. Mas aos 8′, não houve perdão: Alexander-Arnold fez cruzamento exímio para o jovem iluminado Gonzalo García, que apareceu livre para testar firme, sem chances para o arqueiro italiano. Três gols em quatro jogos para o substituto de Mbappé.

O que Bellingham não fez antes, Valverde não temeu em fazer: em cruzamento desviado de Vini Jr, o uruguaio emendou a puxeta, obrigando Di Gregorio a nova intervenção. Aos 25′, a Juventus acordou: Kolo Muani fez jogada de pivô para Nico González, que arriscou à esquerda de Courtois. Quem mantinha as chances de uma reação era o goleiro bianconero: Arda Güler emendou rebote na meia-lua e viu um milagre do arqueiro. A falta de criatividade e imposição dos italianos custou caro, e o Real, controlando a posse e o tempo, apenas garantiu o carimbo no passaporte rumo às quartas de final.

*Com informações do Lance

