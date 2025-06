VÍDEO: vários acidentes de trânsito registrados em Manaus nesta quinta-feira

Manaus (AM) – Vários acidentes de trânsito foram registrados na manhã desta quinta-feira (26) na capital amazonense em diferentes zonas da cidade. A maioria deles envolvem carros de passeio.

No bairro Compensa, na zona Oeste de Manaus, dois veículos colidiram de frente um com o outro, na rua Belo Horizonte. Após a colisão, os condutores discutiram sobre a situação, gerando tumulto no local. A situação foi gravada em vídeo por populares. Até o momento, não há informações sobre feridos.

Um outro acidente envolvendo um carro de passeio e um ônibus do transporte público municipal também foi registrado na capital nesta manhã.

Não há informações onde aconteceu exatamente, mas um usuário do transporte público registrou o acidente e reclamou: “Venho trabalhar, aí acontece um acidente”.

Na imagem, há duas pessoas dentro do veículo, enquanto o ônibus está vazio, com as portas abertas. No local não parece ter muita movimentação na rua, uma vez que grande parte dos manauaras viajaram para curtir o Festival Folclórico de Parintins deste ano, que inicia nesta sexta-feira (27). Caso contrário, o trânsito estaria congestionado na região.

