Jovem morre durante troca de tiros contra a PM em Iranduba

Iranduba (AM) – Um jovem até o momento não identificado, morreu durante uma intensa troca de tiros contra a polícia, na manhã desta quinta-feira (5), em uma residência, no bairro Morada do Sol, no município de Iranduba, região metropolitana de Manaus.

De acordo com informações preliminares de populares, o jovem estava roubando uma residência na companhia de outros dois suspeitos. Durante a ação criminosa, o trio teria agredido os proprietários da casa, além disso eles levaram televisores, videogame e outros abjetos de valor.



Testemunhas que perceberam a movimentação dos assaltantes, acionaram a polícia, que ao chegar no local foi surpreendida pelo trio que os recebeu a tiros.

Ao se defenderem dos criminosos os policiais responderam a ação, onde um intenso tiroteio iniciou. O jovem foi atingido e não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Durante a ocorrência, um criminoso foi preso e o outro conseguiu fugir sem ser identificado. O Instituto Médico Legal (IML), realizou a remoção do corpo do jovem. O suspeito preso foi levado para uma unidade de polícia. As autoridades trabalham na identificação e na captura do terceiro suspeito.

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Polícia procura dupla que tentou matar jovem em Manaus

Jovem de 18 anos é executado com sete tiros em Manaus

Jovem é sequestrado, espancado e abandonado em área de mata no interior do Amazonas