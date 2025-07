VÍDEO: Tremor atinge prédio do TJAM e assusta servidores em Manaus

Um tremor causado por uma obra próxima ao prédio do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) assustou servidores e interrompeu as atividades na manhã desta quarta-feira (2), no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus. Ninguém ficou ferido.

Segundo o TJAM, o impacto ocorreu por volta das 9h50, durante a derrubada de uma estrutura de concreto armado em uma propriedade particular nas proximidades do edifício.

A Secretaria de Infraestrutura do Tribunal informou que o tremor foi sentido principalmente nos primeiros andares do Edifício Arnoldo Péres, mas garantiu que não houve comprometimento da estrutura predial.

Com o abalo, servidores deixaram o prédio por precaução. Após o susto e a constatação de que não havia riscos, a equipe orientou o retorno às atividades.

