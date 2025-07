‘Gira de Palhaças’ realiza imersão cênica exclusiva para mulheres

O Centro de Artes Integradas do Amazonas (CAIA), na Avenida Constantino Nery, n.2066, Bairro São Geraldo, recebe, de 3 a 5 de julho, das 8h30 às 12h30, o projeto “Gira de Palhaças: Em busca do riso”. A iniciativa promove uma imersão cênica exclusiva para mulheres de diferentes contextos e identidades, aproximando saberes ancestrais e experiências artísticas.

Durante três dias, as participantes irão explorar as singularidades de ser palhaça por meio de exercícios da máscara clownesca, refletindo sobre intimidade, cumplicidade, afetos e desafios.

Oficinas unem saberes ancestrais e arte clownesca

Dia 1: Brincadeiras Afro diaspóricas e dramaturgia, com Daniely Lima

Dia 2: Encruzilhada DEF: Uma Cosmocegueira Cênica Corpo-Voz, com Ananda Guimarães

Dia 3: Corpo-Mandinga: Práticas de Terreiro, mediado por Antônia Vilarinho

Olhar coletivo sobre resistências e reexistências

“A Gira nasce do corpo e da escuta das mulheridades amazônidas, especialmente das mulheres negras, lésbicas, bissexuais, com deficiência, periféricas, travestis, mães, cuidadoras e artistas que resistem todos os dias nos seus fazeres, saberes e rituais.

Este primeiro ciclo é voltado a mulheridades que atuam ou desejam atuar na cena cultural a partir do riso enquanto ferramenta de deslocamento, proteção, feitiçaria e reexistência. A Gira propõe um espaço de troca que é também um quilombo provisório, um tempo de presença, um tempo de partilha em que cada mulheridade possa se reconhecer como corpo capaz de rir e fazer rir, sem pedir licença”, destaca a Coletiva de Palhaças.

Encerramento celebra caminhos e conexões

No dia 6 de julho, das 13h às 19h, o Espaço Cultural Muiraquitã, na Rua Cumucim, n.100, Aleixo, recebe o encerramento do projeto. Aberta ao público, a celebração apresenta parte do processo vivido nas oficinas, além de show do grupo Samba das Moças e participação da DJ Blue.

“Unindo as metodologias da Palhaçaria de Terreiro e da Encruzilhada DEF, o projeto convoca outras formas de ver, ouvir e estar no mundo. Ao fim da jornada, a festa Muximba celebra não um fim, mas um ponto de virada – onde as sementes plantadas em corpo e riso seguem brotando nos territórios de cada mulheridade que passou por essa roda”, afirma Ananda Guimarães, artista e diretora da Coletiva de Palhaças.

Acessibilidade como compromisso cultural

Segundo a artista Ananda Guimarães, a acessibilidade é prioridade da Coletiva de Palhaças. As oficinas da Gira confrontam o capacitismo e o preconceito, reafirmando que corpos fora da normatividade também têm direito de criar, rir e ocupar os espaços artísticos.

O projeto é idealizado por Daniely Lima, realizado pela Aluá Produções em parceria com a Coletiva de Palhaças, e conta com apoio do Governo do Amazonas, Secretaria de Cultura e Economia Criativa (SEC-AM), Conselho Estadual de Cultura (CONEC), Governo Federal, Ministério da Cultura, Centro de Artes Integradas do Amazonas (CAIA), Espaço Cultural Muiraquitã e recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

Serviço

O quê: Oficinas Gira de Palhaças: Em busca do riso

Quando: 3 a 5 de julho de 2025, das 8h30 às 12h30

Onde: Centro de Artes Integradas do Amazonas (CAIA) – Av. Constantino Nery, n.2066, São Geraldo

Informações: (92) 98258-9133 – Wanessa Leal (Assessoria de Imprensa)

Redes sociais: @coletivadepalhacas | @daniely.lima_ | @anandaguib | @palhacafronha | @caiacriativo | @muiraquitacultural | @culturadoam

Encerramento:

Dia: 6 de julho, das 13h às 19h

Local: Espaço Cultural Muiraquitã – Rua Cumucim, n.100, Aleixo

Acesso: Gratuito

