‘Arte no Busão’ transforma ônibus de Manaus em galeria itinerante

Projeto seleciona 10 artistas do Amazonas para exibir obras no transporte público a partir de agosto de 2025

O “Arte no Busão” anunciou os 10 artistas que participarão da primeira edição do projeto, que vai transformar o transporte público de Manaus em uma galeria de arte itinerante a partir de agosto de 2025.

Com mais de 500 mil pessoas utilizando os ônibus diariamente, a exposição garante que a arte circule pela cidade e chegue ao público de forma democrática no dia a dia.

Pluralidade de vozes do Amazonas

Foram selecionados: Dayane Cruz, Dani Maresia, Raquel Teixeira, Wira Tini, Juan Carvalho, Denis LDO, Gabi Mescarello, Arquimago, Margem do Rio e Turenko.

A escolha reúne artistas de Manaus e Parintins, com diversidade de gênero, raça, identidade LGBTQIAPN+ e diferentes gerações, refletindo as múltiplas vivências do Amazonas. As obras abordam temas como identidades, cotidianos e imaginários locais, transformando os ônibus em verdadeiras galerias em movimento.

Diálogo direto com quem circula pela cidade

“As obras vão dialogar intimamente com quem circula pela cidade. São diversas vivências amazonenses, dialogando com todas as idades, em uma multidão de cores e cenários. A exposição carrega um diálogo diverso que será ampliado também nas redes, com conteúdos com artistas selecionados e comunicadores do Amazonas”, afirma Sarah Campelo, curadora do projeto.

O Arte no Busão foi contemplado pelo Edital PNAB Concultura e segue aberto a novos parceiros que desejem fortalecer essa ocupação artística no transporte público do Amazonas.

Foto: Divulgação

