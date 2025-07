Vitória sobre o City rende R$ 2,9 milhões a cada jogador do Al-Hilal

Clube saudita avança no Mundial e premia jogadores após vitória histórica sobre o Manchester City

A classificação histórica do Al-Hilal às quartas de final do Mundial de Clubes garantiu uma recompensa milionária aos jogadores da equipe saudita.

Após eliminar o Manchester City da competição, o elenco comemorou no vestiário ao lado do presidente do clube, Fahad bin Nafel. Na ocasião, ele anunciou um bônus pela vitória: cada atleta recebeu 2 milhões de riais sauditas — o equivalente a aproximadamente R$ 2,9 milhões.

Anúncio foi feito no vestiário e registrado em vídeo

A informação sobre o prêmio foi divulgada pelo jornalista Ahmed Al-Qarni, do jornal Asharq Al-Awsat e membro da Federação de Mídia Esportiva da Arábia Saudita.

Ainda no vestiário, logo após o confronto, Fahad bin Nafel confirmou o valor aos jogadores. O momento foi registrado em vídeo e publicado nas redes sociais oficiais do Al-Hilal, mostrando a celebração do elenco e da comissão técnica.

Campanha no Mundial já rendeu R$ 186 milhões ao clube

Além das gratificações individuais, a campanha no torneio internacional já garantiu ao Al-Hilal cerca de 34 milhões de dólares — aproximadamente R$ 186 milhões — em premiação total.

Próximo desafio: Fluminense nas quartas

Com a vitória sobre os ingleses, o Al-Hilal enfrentará o Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa.

A partida será disputada às 16h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, na Flórida, e definirá um dos semifinalistas da competição.

