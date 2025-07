Festival de férias leva cultura e arte para crianças em Manaus

Governo do Amazonas oferece programação gratuita com oficinas, arte e contação de histórias durante o recesso escolar

Neste mês de julho, o Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, realiza o Festival de Férias com programação gratuita voltada ao público infantil e familiar. A ação busca oferecer experiências lúdicas, educativas e artísticas durante o recesso escolar, aproximando a população dos espaços culturais do estado.

O festival inclui oficinas, bate-papos temáticos, visitas guiadas com personagens do folclore amazônico, contação de histórias, cineminha infantil e apresentações artísticas. As atividades destacam temas como economia criativa, cultura indígena, artes visuais, circo, audiovisual e patrimônio cultural.

“A proposta busca fortalecer o vínculo entre o público e os centros culturais, além de incentivar o acesso democrático às artes e à valorização das expressões amazônicas.”

Programação gratuita em diferentes espaços

As ações ocorrem em diversos centros culturais de Manaus, com datas e horários variados. Algumas atividades exigem inscrição prévia, que pode ser feita online. Confira:

📍 05 de julho – Centro Cultural dos Povos da Amazônia

Atividades: Bate-papo com oficina Empreender com Criatividade; visita guiada com personagens do lendário amazônico; Mania de Ler – contação de histórias.

⏰ Horário: 9h às 12h

🔗 Inscrições: Formulário

📍 08 de julho – Palacete Provincial

Atividades: Oficinas criativas e intervenções artísticas com projetos de extensão.

⏰ Horário: 13h30 às 16h

🔗 Inscrições: Formulário

📍 10 de julho – Centro Cultural Palácio Rio Negro

Atividades: Oficinas criativas e intervenções artísticas com projetos de extensão.

⏰ Horário: 13h30 às 16h

🔗 Inscrições: Formulário

📍 13 de julho – Parque Rio Negro

Atividades: Contação de histórias, apresentação circense, show com fanfarra, brincadeiras, oficinas, Mania de Ler e MovCEU.

⏰ Horário: 16h às 20h

✅ Sem necessidade de inscrição

Compromisso com cultura e inclusão

O Festival de Férias reafirma o compromisso do Governo do Amazonas com o fomento à cultura, criatividade e acesso inclusivo aos bens culturais, contribuindo para o desenvolvimento social e cultural da infância amazônica.

