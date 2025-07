Homem é preso por maus-tratos contra cadela no Dom Pedro

Manaus (AM) – Um homem identificado como Alessandro Marcelo Lopes Rodrigues, de 40 anos, foi preso em flagrante, na terça-feira (1º), pelo crime de maus-tratos a uma cadela sem raça definida. A prisão foi realizada no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste de Manaus.

Segundo a delegada Juliana Viga, titular da Dema, a prisão ocorreu após uma denúncia apontar que o animal vivia em condições de abandono, doente, extremamente magro e com infestação de parasitas. A equipe policial foi ao local indicado e encontrou a cadela em estado crítico.

Animal estava em situação de extrema negligência

Com apoio da ONG Anjos de Rua, a cadela foi resgatada e levada com urgência para atendimento médico-veterinário. O diagnóstico incluiu doença do carrapato em estágio avançado e hemorragias oculares.

Alessandro alegou que alimentava o animal e que seu porte sempre foi magro. Também afirmou ter aplicado um produto caseiro na tentativa de eliminar os carrapatos.

Mandado de prisão também foi cumprido

Durante a ação, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o suspeito por não pagamento de pensão alimentícia, o que também motivou o cumprimento da ordem judicial.

Procedimentos

O homem responderá pelos crimes de maus-tratos a animais e inadimplemento de pensão alimentícia. Ele permanece à disposição da Justiça.

