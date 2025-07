Homem é procurado por aplicar golpes com falsa empresa de móveis planejados em Manaus

As denúncias podem ser feitas pelos números (92) 98513-3618, do 12º DIP, ou pelo 181, da SSP-AM.

Manaus (AM) – Thalys Ezagui Martins, de 40 anos, está sendo procurado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) por aplicar golpes se passando por dono de uma falsa empresa de móveis planejados. A imagem do suspeito foi divulgada pelo 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), responsável pela investigação.

De acordo com o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12º DIP, Thalys atraía clientes com promessas de fabricação e entrega de móveis sob medida, cobrando valores iniciais pela visita técnica e apresentando orçamentos aparentemente atrativos.

Suspeito atraía vítimas com orçamentos competitivos

“Após receber parcial ou totalmente os valores combinados — geralmente via Pix ou em espécie — ele deixava de prestar o serviço, não entregava os móveis e interrompia o contato com a vítima”, explicou o delegado.

A conduta se repetia com diferentes vítimas, caracterizando o crime de estelionato.

Polícia divulga imagem e pede ajuda da população

A PC-AM solicita que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Thalys Ezagui Martins entre em contato pelos canais oficiais.

Denúncias podem ser feitas com sigilo garantido

Os contatos para denúncia são:

(92) 98513-3618 — disque-denúncia do 12º DIP

181 — disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM)

A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

