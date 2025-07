Maquinista é morto a tiros após sair de estaleiro na Compensa

Ele era natural do município de Eirunepé.

Manaus (AM) – O Maquinista Gerly Martins da Silva, de 35 anos, foi assassinado a tiros no final da tarde desta quarta-feira (2), na rua Nelson Rodrigues, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. Ele era natural do município de Eirunepé.

A vítima foi atingida por sete disparos de arma de fogo — três no peito, dois nas costas e um na cabeça, conforme a perícia inicial.

Segundo informações repassadas à Polícia Militar, Gerly era maquinista e atuava no Porto W. Pereira. Ele havia solicitado um carro por aplicativo e, pouco tempo depois, foi encontrado morto nas proximidades de uma estação de ônibus.

A principal linha de investigação aponta para latrocínio (roubo seguido de morte), já que objetos pessoais do maquinista, incluindo o celular, foram levados durante o crime.

Familiares da vítima estiveram no local, e um dos irmãos fez o reconhecimento do corpo. O caso está sob responsabilidade da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que dará continuidade às apurações.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱