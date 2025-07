Desmatamento no Amazonas cai mais de 50% em junho, aponta Ipaam

Ipaam registra forte queda no desmatamento e nos focos de calor com apoio de tecnologia e ações de fiscalização

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) registrou uma queda de 52,46% na área desmatada no Estado em junho de 2025. A informação é do sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A redução representa uma diminuição de 13.915 para 6.614 hectares em comparação ao mesmo mês de 2024.

Além disso, os alertas de desmatamento caíram 60,76%, passando de 650 para 255 registros. Já os focos de calor reduziram 64,72%, de 258 para 91 ocorrências.

Monitoramento e repressão aceleram resultados

Segundo o diretor-presidente do Ipaam, Gustavo Picanço, os avanços são fruto do uso intensivo de tecnologia e da atuação constante de vigilância ambiental. Ferramentas de monitoramento quase em tempo real possibilitam uma resposta rápida a crimes ambientais.

Atuação do Centro de Monitoramento Ambiental

O Centro de Monitoramento Ambiental e Áreas Protegidas (CMAAP), coordenado pelo Ipaam, é peça-chave nesse processo. Com dashboards interativos, o órgão acompanha em tempo real o desmatamento, os focos de calor e outras alterações ambientais em todo o Amazonas.

“A leitura dos focos de calor é feita com cautela, pois nem todos são ilegais”, explicou Priscila Carvalho, coordenadora do CMAAP.

Dados monitorados

Os painéis rastreiam áreas como:

Cadastro Ambiental Rural (CAR)

Unidades de Conservação

Terras Indígenas

Empreendimentos licenciados

As análises incluem imagens de satélite e padrões temporais de manipulação da floresta.

Municípios com maior desmatamento

Em junho de 2025, os municípios com maior área desmatada foram:

Lábrea: 2.103 hectares

Apuí: 1.276 hectares

Boca do Acre: 890 hectares

Esses municípios também lideraram os alertas de desmatamento no período.

Já os maiores registros de focos de calor ocorreram em:

Manicoré: 32 focos

Novo Aripuanã: 19 focos

Humaitá: 11 focos

Penalidades e denúncias

Segundo o Decreto Federal nº 6.514/2008, o desmatamento ilegal pode gerar multas de R$ 5 mil por hectare. O valor dobra em casos com uso de fogo. Queimadas não autorizadas em áreas agropastoris também são passíveis de multa de R$ 3 mil por hectare.

O Ipaam reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo WhatsApp (92) 98557-9454.

“A atuação integrada com forças de segurança é essencial para proteger a floresta”, disse o técnico Bruno Affonso.

Com informações da assessoria

