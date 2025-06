Fazendeiro é multado em R$ 5,4 milhões por desmatar ilegalmente no AM

O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) multou, na sexta-feira (27), o proprietário de uma fazenda em Tapauá, por desmatamento ilegal de mais de 540 hectares na zona de amortecimento da Floresta Estadual de Tapauá, a 449 km de Manaus. A infração foi identificada durante a Operação Tamoiotatá V e resultou em uma multa de R$ 5,4 milhões.

A propriedade, localizada nas proximidades do km 150 da BR-319, possuía sede, currais, casa de vaqueiros, comedouros e cerca de 1,5 mil bois, caracterizando uma estrutura voltada à pecuária de grande porte. O uso de fogo para limpeza do terreno foi comprovado com base em imagens de satélite e registros desde 2021.

No dia anterior à nova autuação, o mesmo imóvel já havia sido multado em R$ 930,5 mil por criação irregular de gado. De acordo com o Ipaam, o proprietário utilizou “laranjas” para ocultar sua identidade e dificultar a responsabilização.

Embargo

A área foi embargada e está proibida de receber qualquer atividade produtiva, exceto ações de prevenção a incêndios. O infrator tem 20 dias para quitar as multas ou apresentar defesa, conforme o Decreto Federal nº 6.514/08.

A operação foi realizada com apoio do Batalhão de Policiamento Ambiental, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Censipam, como parte da estratégia do Governo do Amazonas no combate ao desmatamento ilegal e à grilagem de terras públicas.

