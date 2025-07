Greve de ônibus em Manaus é suspensa após acordo entre rodoviários e empresas

O Sindicato dos Rodoviários suspendeu, nesta quinta-feira (3), a greve da categoria que estava programada para ocorrer nesta sexta-feira (4) em Manaus. A informação foi confirmada pelo presidente do sindicato, Givancir Oliveira.

Segundo o representante, as principais reivindicações foram atendidas, o que eliminou a necessidade de manter a paralisação.

“Nossa reivindicação maior era que as empresas continuassem aceitando pagamento em dinheiro nas catracas, e isso foi atendido pelos patrões. A outra era a suspensão das demissões, já que as empresas queriam ampliar em 50% a frota sem cobradores. Essa medida também foi suspensa. Com isso, consideramos o pleito vencido”, afirmou Givancir.

Apesar das exigências atendidas, o presidente do sindicato não descartou uma nova paralisação, caso as empresas descumpram o que foi acordado.

“A gente espera que não haja mais. Se houver, voltamos a fazer indicativo de greve”, declarou.

O sindicato anunciou o movimento grevista na última terça-feira (1º), após aprovação em assembleia realizada no sábado (28).

Prefeitura se manifesta

A Prefeitura de Manaus se manifestou por meio de nota, informando que acompanhou de perto as negociações entre o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram) e o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivos Urbanos e Rodoviários de Manaus e Região Metropolitana. Segundo o comunicado, a prefeitura atuou como mediadora para evitar prejuízos à população.

“Com a atuação da Prefeitura de Manaus, foi possível restabelecer o diálogo e assegurar o funcionamento integral do transporte coletivo nesta sexta-feira. A gestão municipal reafirma seu compromisso com a mobilidade urbana e continuará promovendo o diálogo entre as partes, priorizando sempre os interesses da população”, diz o texto.

Relembre

Em 8 de junho de 2025, o Sindicato dos Rodoviários ameaçou paralisar totalmente o transporte coletivo de Manaus, alegando que as empresas descumpriram acordos, como o aumento da frota sem cobradores e a exigência para que motoristas acumulassem funções.

Na ocasião, o sindicato anunciou a paralisação para a segunda-feira seguinte (9/6), mas suspendeu o movimento após negociação intermediada pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) com o Sinetram. O acordo garantiu a circulação dos ônibus sem prejuízo ao serviço.

A Prefeitura reafirmou o compromisso de acompanhar o funcionamento do sistema de transporte coletivo e garantir o direito de ir e vir da população.

