Vitor Sagaz grava clipe em Manaus e lança música sobre superação

Músico, skatista e poeta manauara, Vitor Sagaz, 47 anos, ganha destaque no cenário musical nacional após o lançamento da coletânea Skatepoesia. Entre amanhã (4) e domingo (6), ele cumpre agenda de compromissos profissionais em Manaus, incluindo a gravação do videoclipe de sua nova música, “Vença o Mal”, produzida pelo DJ Rani No Beat. O lançamento oficial será no dia 11 de julho, em todas as plataformas digitais.

No domingo, Sagaz faz show no Ao Mirante ao lado do DJ Portuga, onde apresenta faixas como “Eu Ando”, “Constante Construção”, “O Amor”, “Na Cura da Loucura” e “Porque”, celebrando essa fase da carreira no local que faz parte de sua história.

“Ter a oportunidade de gravar o videoclipe em Manaus é muito gratificante, pois é uma cidade que faz parte da minha história. Embora eu tenha uma rotina corrida, com shows e apresentações em várias regiões, sempre que posso foco em desenvolver alguns projetos aqui também”, explica Sagaz.

História e inspiração da música

Vitor Sagaz construiu uma trajetória iniciada no skate nacional. Há 10 anos, começou a escrever poesias e lançou o livro Skatepoesia, que mistura reflexões pessoais e histórias de superação. Crescido na periferia de Manaus, ele transformou desafios em arte e se tornou referência nacional, liderando projetos sociais voltados a jovens em situação de vulnerabilidade.

A ideia do clipe “Vença o Mal” é narrar a história de um garoto que enfrenta traumas e problemas emocionais, mas que, com força e fé, transforma suas experiências em ensinamentos para as novas gerações. As filmagens acontecem na comunidade da Matinha City, bairro onde vivem o produtor Rani No Beat e o diretor Matheus Carvalho.

A letra nasceu após palestras realizadas por Sagaz com jovens em situação de vulnerabilidade, reforçando a mensagem de esperança, transformação e superação.

Arte como ferramenta de transformação

Skatista desde 1987, músico e poeta há 12 anos, Vitor Sagaz lançou, em 2016, o livro Skatepoesia. Ele também comanda o projeto Impulso Lírico, que reúne arte e cultura urbana para regeneração socioemocional de jovens. O projeto já impactou mais de 12 mil estudantes em escolas públicas e núcleos socioeducativos.

Com 38 anos dedicados ao skate, Sagaz apareceu em capas de revistas como Tribo Skate e Rio Skate Mag, além de ter mantido uma skate shop em Manaus por 17 anos. Ele também participou do filme “O Magnata”, escrito por Chorão, e já lançou um EP com cinco faixas, 13 músicas autorais e nove videoclipes.

“Enquanto artista, acredito na potência da arte para curar, reconstruir e dar sentido à trajetória de quem enfrenta desafios. É nisso que busco me apoiar e inspirar outras pessoas”, resume Sagaz.

Sobre o projeto Impulso Lírico

O Impulso Lírico promove oficinas, pesquisas socioemocionais e apresentações que estimulam a autoestima, o pensamento crítico e a criatividade de jovens. Usando poesia, música e skate, a iniciativa contribui para transformar vidas e fortalecer vínculos comunitários.

“Cada apresentação incentiva os participantes a explorarem sua expressão artística e refletirem sobre seus sentimentos e desafios”, destaca Sagaz.

Redes e plataformas:

🌐 YouTube: youtube.com/vitorsagaz

📸 Instagram: instagram.com/vitorsagaz

🎵 Spotify: open.spotify.com/artist/vitorsagaz

