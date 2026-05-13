Amazonian Queen Star Show

Espetáculo “Palco de Bonecas” reúne música, dança e performances neste domingo no Teatro ICBEU

Publicado em 13 de maio de 2026

Por Em Tempo*

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O espetáculo Amazonian Queen Star Show – Palco de Bonecas chega ao Teatro ICBEU neste domingo (17), às 19h, em Manaus.

Além disso, a apresentação promete reunir arte, entretenimento e performances especiais em uma noite marcada pela criatividade, expressão artística e conexão com o público. Dessa maneira, o evento busca fortalecer ainda mais a cena cultural amazonense.

Amazonian Queen Star Show reúne artistas amazonenses

O espetáculo já passou por municípios como Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Iranduba e Manacapuru.

Além disso, o elenco reúne nomes da música, teatro e dança amazonense, como:

Márcia Siqueira;

Luso Neto;

Michel Guerrero;

Sísi Rolim;

Fefa Carmim;

Branco Souza;

e Raíssa Monteiro.

Além da música e da dança, a produção aposta em elementos cênicos e performáticos para surpreender os espectadores.

Teatro ICBEU reforça valorização da cultura amazonense

A programação integra a agenda cultural do Teatro ICBEU. Além disso, o espaço se consolidou como referência na valorização da arte e da cultura no Amazonas.

Segundo o diretor do teatro, Baldoino Leite, receber espetáculos como esse fortalece a diversidade cultural da cidade.

“O Teatro ICBEU busca constantemente abrir espaço para produções que valorizem a arte em suas diferentes formas de expressão”, destacou.

Dessa forma, o espetáculo amplia o acesso do público amazonense a produções artísticas locais e incentiva novos projetos culturais.

Ingressos para o Amazonian Queen Star Show já estão disponíveis

Os ingressos para o Amazonian Queen Star Show – Palco de Bonecas já estão disponíveis na plataforma Sympla.

Os valores são:

R$ 80,00 (inteira);

e R$ 40,00 (meia-entrada).

Além disso, as vendas promocionais seguem até o dia 17 de maio de 2026. Por isso, a organização recomenda que o público garanta os ingressos antecipadamente.

Mais informações podem ser consultadas nas redes sociais do teatro e na plataforma oficial de vendas.

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