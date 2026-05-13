O espetáculo Amazonian Queen Star Show – Palco de Bonecas chega ao Teatro ICBEU neste domingo (17), às 19h, em Manaus.
Além disso, a apresentação promete reunir arte, entretenimento e performances especiais em uma noite marcada pela criatividade, expressão artística e conexão com o público. Dessa maneira, o evento busca fortalecer ainda mais a cena cultural amazonense.
Amazonian Queen Star Show reúne artistas amazonenses
O espetáculo já passou por municípios como Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Iranduba e Manacapuru.
Além disso, o elenco reúne nomes da música, teatro e dança amazonense, como:
- Márcia Siqueira;
- Luso Neto;
- Michel Guerrero;
- Sísi Rolim;
- Fefa Carmim;
- Branco Souza;
- e Raíssa Monteiro.
Além da música e da dança, a produção aposta em elementos cênicos e performáticos para surpreender os espectadores.
Teatro ICBEU reforça valorização da cultura amazonense
A programação integra a agenda cultural do Teatro ICBEU. Além disso, o espaço se consolidou como referência na valorização da arte e da cultura no Amazonas.
Segundo o diretor do teatro, Baldoino Leite, receber espetáculos como esse fortalece a diversidade cultural da cidade.
“O Teatro ICBEU busca constantemente abrir espaço para produções que valorizem a arte em suas diferentes formas de expressão”, destacou.
Dessa forma, o espetáculo amplia o acesso do público amazonense a produções artísticas locais e incentiva novos projetos culturais.
Ingressos para o Amazonian Queen Star Show já estão disponíveis
Os ingressos para o Amazonian Queen Star Show – Palco de Bonecas já estão disponíveis na plataforma Sympla.
Os valores são:
- R$ 80,00 (inteira);
- e R$ 40,00 (meia-entrada).
Além disso, as vendas promocionais seguem até o dia 17 de maio de 2026. Por isso, a organização recomenda que o público garanta os ingressos antecipadamente.
Mais informações podem ser consultadas nas redes sociais do teatro e na plataforma oficial de vendas.
Leia mais: