Galeria do Largo celebra 20 anos com mostra lúdica ‘Criaturas’

A Galeria do Largo, no Centro Histórico de Manaus, inicia nesta sexta-feira (4), às 18h30, uma programação especial para celebrar seus 20 anos. A abertura conta com a exposição “Criaturas”, do Coletivo Diálogos Artísticos, formado por artistas-professores da rede de Educação Básica do Amazonas.

Na 8ª edição, a mostra propõe ao público uma imersão sensível e prazerosa no universo do lúdico, evocando memórias da infância, seres fantásticos, antropomorfismos e caminhos para o autoconhecimento.

O Coletivo Diálogos Artísticos entende o fazer artístico como partilha e espaço de redescoberta. A curadoria coletiva é assinada por 23 artistas, incluindo Pollyanna D’Avila, Raquel Mattos, Olvídia Dias, Gisele Riker, Michele Portugal, Paulo Holanda, entre outros nomes que atuam na arte e educação do estado.

“A proposta é oferecer ao público uma experiência que seja ao mesmo tempo leve, sensível e profunda”, destacam os organizadores.

Espaço de experimentação e pertencimento

Unidade cultural do Governo do Amazonas, a Galeria do Largo consolida-se como referência na difusão e valorização das artes visuais na Região Norte. Desde a fundação, já realizou 173 atividades, incluindo 111 exposições (69 individuais e 44 coletivas), reunindo 469 propostas artísticas e 63 eventos culturais.

Com cerca de 250 mil visitantes em 20 anos — sendo 148 mil apenas nos últimos sete — o espaço reafirma seu papel como território de criação, resistência e pertencimento cultural.

20 anos de história e diálogo cultural

O Centro de Artes Visuais da Galeria do Largo surgiu para fomentar a experimentação artística e ampliar o diálogo entre artistas, curadores, produtores culturais e o público. Ao longo dessas duas décadas, acompanhou as transformações da arte contemporânea no Brasil e manteve viva a conexão entre arte, identidade e memória.

Em um cenário onde a arte se entrelaça a diferentes contextos sociais, a Galeria do Largo segue firme, convidando a população a refletir, sentir e pertencer.

Leia mais: Vitor Sagaz grava clipe em Manaus e lança música sobre superação

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱