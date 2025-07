Manaus Previdência conquista dois prêmios nacionais

A Prefeitura de Manaus, por meio da Manaus Previdência, conquistou dois prêmios nacionais durante o 58º Congresso da Abipem (Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais), realizado entre os dias 25 e 27 de junho, em Foz do Iguaçu (PR).

A autarquia foi reconhecida com o 1º lugar no Prêmio de Responsabilidade Previdenciária e o 2º lugar no Prêmio de Investimentos, ambos na Categoria 5, voltada a municípios com mais de 6 mil servidores ativos.

“Essas conquistas são fruto da seriedade com que tratamos a gestão pública e do compromisso que temos com o servidor municipal”, afirmou o prefeito David Almeida. “Premiações como essas comprovam que estamos fazendo o dever de casa com responsabilidade, planejamento e eficiência.”

A diretora-presidente da Manaus Previdência, Daniela Benayon, também celebrou o reconhecimento:

“Foram dois prêmios que avaliaram critérios como gestão, governança, controle, contabilidade e benefícios previdenciários. Isso confirma a seriedade e capacidade técnica da nossa equipe”.

As placas de premiação foram entregues no dia 26 de junho a três representantes da autarquia:

Ana Silvia Domingues , diretora de Previdência;

, diretora de Previdência; Rafael Lauria , procurador-chefe;

, procurador-chefe; Ilson Ramalho, técnico previdenciário.

“É uma honra representar todos os servidores da Manaus Previdência. Trabalhamos como um grande time para oferecer o melhor serviço aos segurados e esse reconhecimento mostra que estamos no caminho certo”, destacou Ana Silvia. 🟢 Gestão reconhecida nacionalmente O 1º lugar no 7º Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária reforça o papel da Manaus Previdência como referência entre os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), com práticas sólidas nas áreas administrativa, financeira, atuarial e de concessão de benefícios. Já o 2º lugar no 6º Prêmio Destaque Brasil de Investimentos evidencia a gestão estratégica e segura dos recursos, que resulta em uma carteira previdenciária robusta e sustentável. Desde 2016, a Manaus Previdência já acumula 24 prêmios nacionais, consolidando sua reputação como modelo de excelência na gestão previdenciária. 🟢 Participação técnica no congresso Além das premiações, a autarquia também teve participação técnica ativa no congresso. O procurador-chefe, Rafael Lauria, foi um dos palestrantes do evento, no dia 26 de junho. Ele abordou o tema: “O menor sob guarda – GCM – Contribuição Previdenciária e as recentes decisões do STF”. “É uma honra palestrar neste renomado congresso. O tema impacta diretamente a gestão dos fundos e a vida de muitas famílias. A troca de conhecimento fortalece nossa atuação com mais assertividade”, ressaltou Lauria. A exposição tratou das implicações do tema 1271 do Supremo Tribunal Federal (STF), que discute a equiparação do menor sob guarda ao filho, para fins previdenciários. Também foram abordados os efeitos da Emenda Constitucional 103/19, da Lei 15.108/2025 (que alterou a Lei 8.213/91), e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Leia mais: Manaus Previdência publica homologação do concurso

