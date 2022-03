Manaus Previdência publica homologação do concurso

Manaus (AM) – A Manaus Previdência publicou no Diário Oficial do Município (DOM) de quinta-feira, 3/3, a homologação do resultado do concurso público para os cargos de técnico previdenciário e analista previdenciário (edital 2). A lista que contém a pontuação e classificação de todos os candidatos que realizaram a prova consta entre as páginas 46 e 50 do diário.

O edital 2 dispõe de nove vagas do quadro permanente de pessoal da autarquia, além de cadastro reserva. Para analista previdenciário, há cargos para graduados em administração; arquivologia; auditoria (duas vagas); ciências atuariais (uma); contabilidade; economia; psicologia (uma); serviço social; e tecnologia da informação. Estão incluídas cinco vagas para técnico administrativo e cadastro reserva para técnico em informática.

Nomeação

A partir de agora, a Manaus Previdência vai iniciar o trâmite do processo para nomeação dos aprovados, prevista para o primeiro semestre de 2022, ainda sem data exata definida.

Os cargos de técnico previdenciário (nível médio) oferecem remuneração de R$ 4.474,91, enquanto os cargos de analista previdenciário (nível superior) oferecem remuneração de R$ 6.712,37, ambos para uma carga horária semanal de 40 horas.

Vale lembrar que o concurso para Procurador Autárquico, que oferece uma vaga, ainda está em curso, com previsão de que o resultado final saia em 22 de abril, uma vez que foi lançado em edital separado.

Leia mais:

Com salário de R$ 24 mil, concurso para procurador é lançado no AM

Concurso do Detran-AM é oficializado por Wilson Lima com 183 vagas para nível médio e superior

Prefeito David Almeida autoriza concurso público da Ageman, criada em 2017

Ufam oferta concurso para Técnico-Administrativo em Educação com 21 vagas

Prefeitura de Carauari lança concursos públicos com 443 vagas