Gêmeas siamesas do AM recebem alta da UTI após cirurgia complexa de separação

As gêmeas siamesas do Amazonas, Yasmin Vitória e Eliza Vitória, de dois meses, receberam alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Estadual da Criança e do Adolescente de Goiás (Hecad), em Goiânia. As irmãs passaram por uma cirurgia de separação em maio deste ano e, segundo a equipe médica, estão respondendo bem ao pós-operatório.

As meninas nasceram no dia 9 de abril, na Maternidade Ana Braga, em Manaus, unidas pelo tórax e abdômen — condição conhecida como onfalopagia. Após receberem suporte especializado da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas (SES-AM), foram encaminhadas ao Hecad, referência nacional em procedimentos de alta complexidade, por meio do Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

“São histórias como essas que nos motivam e mostram que vale a pena o esforço para melhorar a rede estadual de saúde”, disse o governador Wilson Lima, em publicação nas redes sociais.

A primeira a deixar a UTI foi Eliza, no dia 23 de junho. A irmã Yasmin teve alta na segunda-feira (30/06). Ambas seguem agora o processo de reabilitação fonoaudiológica e fisioterapêutica, com acompanhamento integral.

Recuperação clínica das gêmeas

De acordo com o Hecad, Eliza apresenta quadro clínico estável, com boa resposta aos curativos e cicatrização adequada, sem sinais de infecção. Já Yasmin está em processo de transição da alimentação por sonda para via oral e, aos poucos, deixando o uso de oxigênio suplementar. Ela ainda requer curativos diários.

A mãe das gêmeas, Elizandra Cunha, natural de Monte Alegre (PA), comemorou o avanço:

“Ver minhas filhas com vidas separadas é uma grande emoção. Agora na enfermaria, só penso em voltar para Manaus e depois para nossa cidade. É um sonho realizado”, disse.

Acompanhamento desde a gestação

Elizandra iniciou o pré-natal em Manaus, em novembro de 2024, na Maternidade Nazira Daou, especializada em gestação de alto risco. Após o nascimento, Yasmin e Eliza foram encaminhadas à Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes (FHCFM), onde passaram por exames e avaliações.

O Governo do Amazonas mobilizou mais de 100 profissionais nas diferentes etapas, garantindo assistência integral às gêmeas e à mãe durante todo o processo.

Cirurgia de separação

A cirurgia ocorreu em 13 de maio e durou cerca de cinco horas. O procedimento envolveu a separação do fígado, órgão que as irmãs compartilhavam, além da reconstrução das estruturas abdominais individuais. A intervenção foi considerada um sucesso pela equipe médica e reforça o papel do Sistema Único de Saúde (SUS) na realização de procedimentos de alta complexidade com cooperação interestadual.

