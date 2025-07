Hospital-Dia começa a ser construído ainda este ano, afirma David Almeida

A Prefeitura de Manaus vai iniciar, ainda este ano, a construção do Hospital-Dia Municipal, unidade voltada para a realização de cirurgias eletivas e procedimentos ambulatoriais de média complexidade. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (3) pelo prefeito David Almeida, durante a reinauguração da Policlínica José Antônio da Silva, no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte.

Com ordem de serviço prevista para o fim de outubro, a nova unidade será implantada no bairro Parque Mosaico, zona Oeste, e terá estrutura moderna e funcional, com o objetivo de reduzir filas do SUS e agilizar o acesso à saúde pública.

“Vamos trabalhar para reduzir a fila de cirurgias eletivas em Manaus. Essa foi uma promessa de campanha e agora está sendo cumprida. O Hospital-Dia é um projeto ousado, que vai transformar a vida de quem espera há meses ou anos por uma cirurgia”, destacou o prefeito David Almeida.

Estrutura da unidade

O Hospital-Dia terá cerca de 3,5 mil metros quadrados de área construída, com capacidade para:

20 leitos de internação temporária

3 salas de cirurgia

2 salas de procedimentos , como biópsias e exames de imagem

, como biópsias e exames de imagem Sala de recuperação pós-anestésica com 4 leitos

com 4 leitos Ambulatório com 10 consultórios

Posto de enfermagem, farmácia, central de esterilização, cozinha, lavanderia e áreas de apoio

Serão realizadas cirurgias de catarata, pterígio, vesícula, hérnia, laqueadura, dermatológicas, ginecológicas e outros procedimentos de média complexidade, com grande demanda reprimida na rede pública.

“Estamos estruturando o Hospital-Dia para atender com segurança e eficiência, desafogando o Sisreg e garantindo mais acesso à saúde. É uma mudança de modelo e mentalidade”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

Como funcionará o Hospital-Dia

A unidade funcionará de acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde para o modelo de Hospital-Dia, com regime intermediário entre internação e atendimento ambulatorial. Os pacientes permanecerão no local por até 12 horas, ideal para procedimentos que não exigem internação prolongada.

Desde 2021, a Prefeitura de Manaus:

Ampliou a cobertura da atenção primária de 47% para 92%

Reformou e entregou mais de 100 unidades de saúde

Iniciou avanços na assistência de média complexidade

O Hospital-Dia representa a nova fase da saúde municipal, com foco em resultado, agilidade e humanização.

"Estamos saindo do discurso e entregando soluções concretas. O Hospital-Dia é um avanço histórico. Vamos continuar investindo para garantir saúde de qualidade e digna para todos os manauaras", concluiu o prefeito David Almeida.

