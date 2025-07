Suposto integrante de facção é baleado nos pés no Zumbi

Manaus (AM) – Um homem foi baleado nos pés no bairro Zumbi, na Zona Leste de Manaus, na noite desta quinta-feira (3). A motivação do crime ainda está sendo apurada, mas há suspeita de que a vítima tenha envolvimento com uma facção criminosa.

Segundo informações repassadas à polícia, ele foi visto mancando e pedindo socorro na Rua Joana D’Arc. Ferido, o homem entrou em uma residência e relatou que havia sido atingido por disparos nos dois pés.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestaram os primeiros socorros no local e o encaminharam ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste.

Leia mais:

VÍDEO: Suspeito é baleado por PMs após reagir com espingarda

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱