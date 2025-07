Palmeiras x Chelsea: veja onde assistir ao vivo e escalações

Palmeiras e Chelsea se enfrentam nesta sexta-feira pelas quartas de final do Mundial de Clubes

Palmeiras e Chelsea duelam nesta sexta-feira (4), às 22h (horário de Brasília), pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A partida será realizada na Filadélfia, nos Estados Unidos, com transmissão ao vivo pela TV Globo, sportv, Globoplay e CazéTV.

O confronto marca a reedição da final do Mundial de 2021, disputada no início de 2022, quando o Chelsea venceu o Palmeiras por 2 a 1 e conquistou o título. Desde então, as equipes passaram por muitas mudanças, e apenas o goleiro Weverton deve permanecer como titular entre os que disputaram aquele jogo.

Campanha até aqui

O Palmeiras chega às quartas de final após vencer o Botafogo por 1 a 0 e fazer uma fase de grupos sólida, sem derrotas até o momento. A equipe comandada por Abel Ferreira espera contar com o apoio da torcida para seguir avançando.

Já o Chelsea sofreu uma derrota para o Flamengo na fase de grupos, mas se recuperou nas oitavas ao golear o Benfica por 4 a 1. O clube inglês tenta repetir o bom desempenho daquela fase.

Onde assistir Palmeiras x Chelsea

Transmissão ao vivo: Globo, sportv, Globoplay e CazéTV

Escalações prováveis

Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira

Abel enfrenta três desfalques importantes: Murilo está lesionado, enquanto Gustavo Gómez e Piquerez cumprem suspensão. A defesa será quase toda reformulada para esta partida.

Provável time: Weverton; Giay, Bruno Fuchs, Micael e Vanderlan; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Mauricio; Estêvão, Allan e Vitor Roque.

Desfalques: Murilo (lesão), Gustavo Gómez e Piquerez (suspensos)

Pendurados: nenhum

Chelsea – Técnico: Enzo Maresca

O treinador não poderá contar com Caicedo, suspenso por acúmulo de cartões. Roméo Lavia pode ser o substituto, mas ainda é dúvida por questões físicas. O atacante Pedro Neto também não tem presença garantida, devido à morte de seu amigo Diogo Jota. João Pedro, recém-chegado ao elenco, está à disposição e pode estrear.

Provável time: Robert Sánchez; Gusto, Chalobah, Levi Colwill e Cucurella; Reece James, Roméo Lavia; Pedro Neto, Enzo Fernández e Cole Palmer; Liam Delap.

Desfalques: Caicedo (suspenso)

Dúvidas: Roméo Lavia, Pedro Neto

Pendurados: nenhum

Arbitragem

Árbitro principal: Alireza Faghani (Austrália)

Alireza Faghani (Austrália) Assistente 1: Anton Shcetinin (Austrália)

Anton Shcetinin (Austrália) Assistente 2: Ashley Beecham (Austrália)

Ashley Beecham (Austrália) Quarto árbitro: Ilgiz Tantashev (Uzbequistão)

Ilgiz Tantashev (Uzbequistão) VAR: Khamis Al Marri (Catar)

(*) Com informações do ge

Leia mais: Fluminense no Mundial: veja horário e onde assistir

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱