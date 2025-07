David Almeida quer passagem grátis para alunos municipais; projeto chega à Câmara

O prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), enviou um projeto de lei à Câmara Municipal para garantir a gratuidade no transporte coletivo aos estudantes matriculados na rede municipal de ensino da capital. A proposta surge após o governo do Amazonas suspender o repasse de recursos para o Passe Livre Estudantil.

Objetivo do projeto

O documento enviado à Câmara destaca que a medida “visa assegurar o direito fundamental à educação, eliminar barreiras de deslocamento e incentivar a frequência escolar dos alunos da rede pública municipal”. A prefeitura pediu tramitação em regime de urgência. O custeio da gratuidade será feito pelo Tesouro Municipal e outras fontes de arrecadação.

Benefício para estudantes

O projeto concede gratuidade no transporte coletivo urbano a estudantes da educação infantil e do ensino fundamental das escolas gerenciadas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). Para ter direito, o estudante deve estar matriculado em instituições cadastradas no Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE), validado pelo Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Funcionamento da gratuidade

A gratuidade cobre até 44 passagens por mês, limitadas a duas por dia útil (ida e volta em 22 dias letivos). As passagens não utilizadas não acumulam para meses seguintes. O estudante deve comprovar matrícula, frequência mínima exigida pela Semed, além de residir e estudar em Manaus, com distância mínima de um quilômetro entre casa e escola.

Regras e controle

O cartão de transporte será pessoal e intransferível. Caso o estudante use todas as passagens gratuitas antes do fim do mês, poderá comprar até 16 passagens extras pelo valor da meia-tarifa vigente (R$ 2,50). O IMMU ficará responsável por validar os cadastros, fiscalizar o uso das cotas e emitir relatórios. A Semed fornecerá listas e atualizações dos estudantes matriculados.

Perda do benefício

O estudante perderá o direito à gratuidade se fizer uso indevido, evadir ou trancar matrícula, não cumprir os requisitos mínimos ou em caso de falecimento.

Proposta estadual paralela

Após o fim da parceria com a Prefeitura, o governador Wilson Lima enviou à Assembleia Legislativa do Amazonas um projeto para criar um fundo que financia o transporte gratuito dos estudantes. O Fundo de Fomento ao Sistema de Mobilidade Urbana da Região Metropolitana de Manaus será financiado com recursos do ICMS sobre óleo diesel para o transporte público.

Situação atual da proposta estadual

A Comissão de Constituição e Justiça da Aleam já aprovou parecer favorável ao projeto, que também prevê outras fontes de financiamento, conforme relatório do deputado Carlinhos Bessa (PV).

Leia mais

