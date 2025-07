Agricultores comemoram primeira colheita de café de 2025

Momento foi celebrado pelos agricultores como um marco para o fortalecimento da cafeicultura no interior do Amazonas

A primeira colheita de café de 2025 da Associação Solidariedade do Amazonas (ASA) foi realizada nesta sexta-feira (4), no município de Silves, a 307 quilômetros de Manaus. O momento foi celebrado pelos agricultores como um marco para o fortalecimento da cafeicultura no interior do Amazonas, resultado direto de investimentos no setor primário.

De acordo com o produtor rural e representante da ASA, Roque Lins, esta é apenas a primeira etapa da colheita no município. “As pessoas que participaram do evento saem com uma nova visão sobre o potencial do agro no Amazonas. A produção de café em Silves já é uma realidade e tende a crescer ainda mais nos próximos anos”, afirmou.

Para a agricultora Valdenora Castro, a iniciativa representa uma mudança concreta na vida de quem vive da terra. “Antes, a produção de café era apenas um sonho. Agora, com apoio técnico e incentivo financeiro, estamos vendo os frutos do nosso trabalho e a valorização do produtor rural”, destacou.

O gerente da Unidade Local de Silves do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam), Nonato Viana, também comentou sobre a relevância do momento. “Essa é a primeira colheita do ano, e serve de incentivo para outros agricultores da região. O trabalho integrado entre instituições e comunidade está fazendo a diferença”, disse.

Fomento à produção

O avanço da cafeicultura em Silves e em outros municípios da região contou com investimentos destinados ao custeio de projetos, distribuição de mudas e aquisição de um veículo de apoio logístico. Somente para os municípios de Silves e Itacoatiara, foram destinados R$ 600 mil para fomentar a produção de café.

Ao longo de seus mandatos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o deputado estadual João Luiz (Republicanos) tem contribuído com o fortalecimento do setor primário. Por meio de emendas parlamentares, já destinou mais de R$ 2,5 milhões para iniciativas voltadas à agricultura familiar e ao desenvolvimento rural em diversas regiões do estado.

“Esse é um evento importante para o fortalecimento da cultura cafeeira em nosso estado. Temos atuado na Assembleia para impulsionar a produção de café no Amazonas. Agradeço ao governador Wilson Lima pela execução das emendas que destinamos ao setor primário”, destacou o deputado João Luiz.

